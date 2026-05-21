Boca, en zona de Sudamericana: qué necesita ahora para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
El "Xeneize" llega a la última fecha del certamen continental en el tercer puesto y sin margen de error si quiere seguir en carrera. Todos los escenarios.
Boca igualó ante Cruzeiro en La Bombonera y, tras el triunfo de Universidad Católica, quedó sin margen de error en el certamen continental. El "Xeneize" llegará a la última jornada de la fase de grupos con la obligación imperiosa de ganar para asegurar su boleto a la próxima ronda.
A pesar de la incomodidad en la tabla, hay una certeza matemática que trae tranquilidad a los hinchas de Boca: el equipo depende de sí mismo. Si el conjunto de la Ribera logra vencer a Universidad Católica en la jornada de cierre, alcanzará las 10 unidades, superará a los chilenos por el desempate olímpico y clasificará directamente a los octavos de final.
Lo que no tendrá asegurado con la victoria es el primer puesto del grupo. Si el conjunto de Claudio Úbeda gana su partido pero Cruzeiro hace lo propio en Belo Horizonte ante el ya eliminado Barcelona, el conjunto brasileño llegará a 11 puntos y se adueñará del liderazgo de la zona, dejando al argentino en la segunda ubicación.
Cualquier otro resultado que no sea un triunfo (un empate o una derrota) dejará al equipo argentino fuera de la competencia de manera prematura.
Así quedó la tabla de posiciones del grupo de Boca en la Copa Libertadores
El grupo quedó al rojo vivo y con tres equipos peleando por los dos boletos hacia los octavos de final:
-
Universidad Católica: 10 puntos (+4)
Cruzeiro: 8 puntos (+2)
Boca Juniors: 7 puntos (+1)
Barcelona de Ecuador: Eliminado (sin chances de Sudamericana)
Qué necesita Boca para clasificar a octavos de la Copa Libertadores
Si le gana a Universidad Católica:
- Se clasifica y puede ser primero si Cruzeiro no le gana a Barcelona.
Si empata ante Universidad Católica:
- Con una igualdad en la Bombonera los chilenos estarán clasificados. En este escenario, Boca quedaría eliminado porque aunque Cruzeiro pierda con los ecuatorianos, lo dejaría afuera por desempate olímpico.
Si pierde con Universidad Católica:
- Queda eliminado.
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