Boca, en zona de Sudamericana: qué necesita ahora para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

A pesar de la incomodidad en la tabla, hay una certeza matemática que trae tranquilidad a los hinchas de Boca: el equipo depende de sí mismo. Si el conjunto de la Ribera logra vencer a Universidad Católica en la jornada de cierre, alcanzará las 10 unidades, superará a los chilenos por el desempate olímpico y clasificará directamente a los octavos de final.