Sigue la novela por Paulo Dybala: la postura de Roma y el deseo de Boca

La novela del futuro de Paulo Dybala: la Roma busca blindarlo y Gasperini frena la ilusión de Boca

paulo dybala

En medio de los rumores que vinculaban al enganche con el fútbol argentino, el director técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, tomó la palabra en conferencia de prensa previa al clásico ante la Lazio y trajo tranquilidad a los fanáticos del Olímpico, bajándole el tono a una salida prematura: “Es importante que ambas partes tengan la misma idea. Cuando existe voluntad de ambas partes, después se puede encontrar la solución”, remarcó el DT, asegurando además que el propio futbolista le manifestó sus deseos de seguir vistiendo la camiseta de la Roma si se pulen los detalles del nuevo vínculo.