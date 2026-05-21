Sigue la novela por Paulo Dybala: la postura de Roma y el deseo de Boca
El conjunto de la capital italiana le acercó una propuesta de renovación a la "Joya", cuyo contrato vence el 30 de junio de 2026: el delantero evalúa su futuro.
El futuro de Paulo Dybala se convirtió en el tema central del mercado europeo y sudamericano. Mientras en Argentina el mundo Boca se ilusiona con un posible desembarco para los octavos de final de la Copa Libertadores, la dirigencia de la Roma aceleró las gestiones en las últimas horas para asegurar la continuidad de su máxima figura por, al menos, una temporada más.
Los directivos de la Loba mantuvieron una reunión formal con el entorno del delantero para comunicarle que es considerado una pieza indispensable en la estructura futbolística. Para destrabar la situación, el club le presentó una nueva oferta económica superadora a la anterior, aunque debido al Fair Play Financiero y la realidad económica de la institución, la propuesta contempla una pequeña reestructuración de los ingresos fijos del campeón del mundo.
La novela del futuro de Paulo Dybala: la Roma busca blindarlo y Gasperini frena la ilusión de Boca
En medio de los rumores que vinculaban al enganche con el fútbol argentino, el director técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, tomó la palabra en conferencia de prensa previa al clásico ante la Lazio y trajo tranquilidad a los fanáticos del Olímpico, bajándole el tono a una salida prematura: “Es importante que ambas partes tengan la misma idea. Cuando existe voluntad de ambas partes, después se puede encontrar la solución”, remarcó el DT, asegurando además que el propio futbolista le manifestó sus deseos de seguir vistiendo la camiseta de la Roma si se pulen los detalles del nuevo vínculo.
La ilusión de Juan Román Riquelme y el director técnico Claudio Úbeda se encendió con fuerza luego de dos acontecimientos recientes: El nacimiento de Gia, la hija de Dybala junto a Oriana Sabatini, abrió una ventana para que el futbolista evalúe un retorno al país a mediano plazo. Además, la "Joya" eligió recientemente a Kristian Bereit como su nuevo representante, un agente británico con excelentes vínculos en el club de la Ribera (maneja a Marcos Rojo, Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte).
A pesar de que ex entrenadores de su infancia revelaron que Dybala es confeso hincha del Xeneize en sus inicios en Instituto, Boca todavía no realizó ninguna oferta formal. En los pasillos de La Bombonera saben que, si el cordobés decide priorizar el aspecto deportivo en el Viejo Continente y la Roma formaliza las condiciones exigidas, el sueño de verlo con la azul y oro deberá esperar.
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