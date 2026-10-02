Boca vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

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Comenzó Boca vs. Unión: seguí el resultado en vivo acá
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Cómo llegan Boca y Unión a este encuentro
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Formaciones de Boca vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A
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Horario y televisación
Boca recibe a Unión este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en un gran momento después de vencer 3-2 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y buscará trasladar esa racha al campeonato local.
Boca vs. Unión: minuto a minuto
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