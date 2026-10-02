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Boca vs. Unión por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Boca vs. Unión

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El "Xeneize" llega en alza luego de eliminar a Racing de la Copa Argentina y busca mantener su buen momento ante Unión.

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Boca recibe a Unión este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en un gran momento después de vencer 3-2 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina y buscará trasladar esa racha al campeonato local.

Boca vs. Unión: minuto a minuto

Arrancó el segundo tiempo

Entretiempo

De cabeza, Di Lollo abrió el marcador a favor de Boca tras un centro de Paredes

Comenzó Boca vs. Unión: seguí el resultado en vivo acá

Cómo llegan Boca y Unión a este encuentro

El "Xeneize" llega con un invicto de 15 partidos y continúa en carrera en los tres frentes que disputa: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. En el certamen continental, se encuentra en las semifinales luego de eliminar a San Pablo y enfrentará a Vasco da Gama en la próxima instancia.

Para este compromiso, Boca tendrá una baja importante: Álvaro Montero no podrá estar a disposición de Arruabarrena debido a que fue convocado por la Selección de Colombia para la fecha FIFA. De esta manera, Leandro Brey se perfila para ocupar su lugar ante el Tatengue.

Por su parte, Unión llega después de perder 2-1 ante Independiente en Santa Fe y ocupa el noveno puesto de la Zona A, con 13 puntos. El equipo santafesino acumula cuatro triunfos, un empate y cinco derrotas en el Clausura, y buscará dar el golpe en La Bombonera para volver a acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

Formaciones de Boca vs. Unión por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: La Bombonera.

  • Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez.

  • TV: ESPN Premium.

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