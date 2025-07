Boca y el enigma de Blondel: Morena Beltrán reveló por qué Russo no lo utiliza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/1949903674718781768&partner=&hide_thread=false "Morena Beltrán"



Porque en medio de los escándalos en Boca, Ruggeri le preguntó a la periodista por Lucas Blondel: "¿El marido de Morena donde está? No lo nombran"pic.twitter.com/uDOWeC2dgV — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) July 28, 2025

Según explicó, Blondel no encaja en el sistema que propone Russo, quien prioriza un esquema sin volantes externos clásicos y con otras características para los laterales. “La verdad es que tampoco encaja en el esquema. Boca no juega con un 8 clásico...”, explicó, dejando entrever que las cualidades del jugador no se ajustan a lo que el DT necesita.

Además, la periodista detalló que el mediocampo xeneize suele componerse con un doble cinco y atacantes más verticales, lo que reduce el margen para jugadores de perfil más lateralizado como Blondel. A esto se suma la competencia interna: Russo le da prioridad a futbolistas como Luis Advíncula y a Juan Barinaga, relegando al suizo-argentino al fondo de la fila.

blondel

A pesar del mal momento deportivo, desde el entorno del jugador sostienen que no hay conflictos personales ni reproches hacia el entrenador. “Esto es fútbol, es así. Somos todos grandes. Y bueno, son decisiones”, remarcó Beltrán, restándole dramatismo a la situación.

Blondel, que incluso tuvo una participación reciente con la selección de Suiza en amistosos previos al Mundial de Clubes, atraviesa una etapa de retroceso en cuanto a consideración dentro del plantel profesional. La situación resulta llamativa dado que, hace apenas unos meses, era uno de los nombres fijos en las convocatorias.