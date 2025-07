Mauro Zárate volvió a hablar de Vélez y avivó la polémica: "No lo hizo nadie más"

“Fue por amor al club, no por reconocimiento”, remarcó, asegurando que su regreso representó ingresos por más de 25 millones de dólares para la institución.

Mirá el episodio completo de #Random con Leo Montero: https://t.co/1Y5ufiZLhG pic.twitter.com/VQmoQKW9FR — infobae (@infobae) July 29, 2025

También se refirió a la ruptura con los hinchas tras su polémico pase al Xeneize. En su momento, había declarado públicamente que su intención era retirarse en Vélez, lo que amplificó la decepción de los simpatizantes cuando firmó con el club de La Ribera. “Le falté a mi palabra. Fue un error. Lo admito. Siempre que me cruzo con un hincha de Vélez siento la necesidad de pedir disculpas”, confesó.

Además, recordó uno de los momentos más críticos de esa etapa: el festejo desafiante tras marcarle un gol al Fortín en una semifinal de Copa de la Superliga y sus declaraciones posteriores. “Fui desacertado, lo reconozco. Muchas cosas se malinterpretaron, pero nunca fue con mala intención”, aclaró, intentando dar contexto a un episodio que dejó huellas profundas.

Más allá de las heridas, aseguró que no busca reconciliación ni reconocimiento. “Estoy en paz con lo que hice. No espero que nadie me agradezca. Fue una decisión personal porque quería ayudar al club que amo”, expresó.

Los números de Mauro Zárate en Vélez y en Boca

En números, el delantero jugó 145 partidos en Vélez, convirtió 53 goles y dio 7 asistencias. Luego, en Boca, participó en 85 encuentros con 21 tantos y 15 asistencias. Pese a su talento incuestionable, su historia seguirá marcada por aquella elección que dividió para siempre su legado entre la idolatría y la traición.