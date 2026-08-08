Boca y Vélez igualaron 1-1 en un entretenido partido en el Ducó por el Torneo Clausura

Cómo llegan Boca y Vélez

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega con el ánimo renovado tras conseguir su primera victoria en el campeonato al vencer por 1-0 a Estudiantes, tras caer en el debut 3-0 frente a Deportivo Riestra e igualar 1-1 con Newell's.

Luego de este encuentro, el Club de La Ribera recibirá en el Ducó a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El "Fortín", por su parte, atraviesa un gran presente y llega en alza luego de derrotar a Independiente en su última presentación. El conjunto de Liniers ganó sus tres partidos en el certamen, mantiene puntaje ideal y buscará una nueva victoria para seguir en lo más alto de la Zona A.