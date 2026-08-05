Instituto vs. Gimnasia (Mza.) por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Gimnasia, escolta de Vélez, buscará dar el golpe en el Monumental de Alta Córdoba este sábado desde las 21:30. Los detalles en la nota.
Instituto y Gimnasia de Mendoza se enfrentarán este sábado, desde las 21:30, en el estadio Juan Domingo Perón, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será televisado por ESPN Premium y pondrá frente a frente a dos equipos que llegan en un buen momento y buscarán seguir sumando para mantenerse en los puestos de clasificación a los playoffs.
La "Gloria" dejó atrás la derrota sufrida en el debut frente a Vélez y reaccionó con dos triunfos consecutivos. El conjunto cordobés venció a Platense en la segunda fecha y luego superó a Lanús como visitante, resultados que le permitieron acomodarse en la parte alta de la Zona A.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza también tuvo un arranque positivo en el campeonato. El conjunto mendocino debutó con una victoria frente a Central Córdoba, luego cayó ante San Lorenzo y se recuperó en la tercera jornada con un triunfo sobre Unión. Con seis puntos en las primeras tres fechas, buscará dar el golpe en Córdoba y seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.
Con campañas similares en el inicio del Torneo Clausura, ambos saben que una victoria les permitirá consolidarse en la zona de clasificación y sumar puntos en la tabla acumulada con el sueño de ingresar a copas internacionales en 2027.
Formaciones de Instituto vs. Gimnasia (Mza.) por el Torneo Clausura - Zona A
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica, Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Juan Domingo Perón.
- VAR: A confirmar.
- TV: ESPN Premium.
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