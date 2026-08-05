Instituto vs. Gimnasia (Mza.) por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Gimnasia es el escolta de Vélez en la Zona A.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza también tuvo un arranque positivo en el campeonato. El conjunto mendocino debutó con una victoria frente a Central Córdoba, luego cayó ante San Lorenzo y se recuperó en la tercera jornada con un triunfo sobre Unión. Con seis puntos en las primeras tres fechas, buscará dar el golpe en Córdoba y seguir prendido en la pelea por los primeros puestos.