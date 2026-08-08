Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vélez por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Vélez por el Torneo Clausura.
Boca y Vélez juegan este sábado, desde las 19:15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Con la televisación de ESPN Premium, Yael Falcón Pérez será el árbitro del encuentro, mientras que Pablo Acevedo y Maximiliano Castelli los asistentes. Además, Jorge Baliño estará a cargo del VAR.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en alza luego de conseguir su primera victoria en el campeonato al vencer por 1-0 a Estudiantes, tras caer en el debut 3-0 frente a Deportivo Riestra e igualar 1-1 con Newell's.
Luego de este encuentro, el Club de La Ribera volverá a jugar en el Ducó ante Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El "Fortín", por su parte, atraviesa un gran presente y viene de superar a Independiente en su última presentación. El conjunto de Liniers tiene puntaje ideal luego de ganar los tres partidos y buscará una nueva victoria para seguir en lo más alto de la Zona A.
Formaciones de Boca vs. Vélez por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Tobías Andrada; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Vélez
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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