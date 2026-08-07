Habló el presidente de Recoleta: de la chance de jugar contra Boca a los elogios a Riquelme
Luis Vidal, máximo dirigente del conjunto paraguayo, descartó integrar la lista de buena fe para enfrentar al Xeneize en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El histórico cruce entre Boca y Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá un protagonista muy particular fuera del campo de juego. Luis Vidal, presidente del club paraguayo, confirmó que no aprovechará la posibilidad de integrar el plantel para enfrentar al Xeneize, pese a haber sumado minutos recientemente en el torneo local.
En una entrevista concedida a Doble Amarilla Radio, el dirigente explicó que su decisión responde al respeto por las normas establecidas por la Conmebol y dejó en claro que no mezclará sus funciones institucionales con las deportivas.
“¿Jugar contra Boca? Para jugar al fútbol de manera internacional con Recoleta, tengo que renunciar a mi cargo como Presidente. Soy directivo, soy dirigente, no voy a burlarme de la ley. O juego o soy dirigente”, afirmó. De esa manera descartó definitivamente cualquier posibilidad de aparecer dentro de la nómina para una serie que representa el acontecimiento más importante en la historia del club paraguayo.
El orgullo de enfrentar a Boca y el crecimiento de Recoleta
Durante la charla, destacó el enorme significado que tiene para la institución enfrentarse a uno de los clubes más importantes del continente. "Jugar contra Boca es un logro inmenso. Nosotros agarramos al club en cuarta categoría. Va a ser único. Todo es historia para nosotros, es magnífico", expresó.
El encuentro de ida se disputará el martes 11 de agosto en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde el Xeneize actuará como local mientras continúan los trabajos de recuperación del campo de juego de La Bombonera. Para Recoleta, el partido representa un momento histórico que refleja el crecimiento deportivo de los últimos años y la posibilidad de medirse frente a un rival de jerarquía internacional.
Los elogios de Vidal a Riquelme y el deseo de jugar en La Bombonera
Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el presidente del club paraguayo habló sobre Juan Román Riquelme y reveló que tiene preparado un reconocimiento especial para el máximo dirigente de Boca. “¿Riquelme? Un ídolo, un grande, Boca, Barcelona, Villarreal, Selección Argentina. Necesitamos gente con talento y capacidad como él en el fútbol paraguayo. Ojalá lo podamos ver, lo vamos a invitar un asado acá en Paraguay, ya tenemos la 10 de Recoleta con su nombre”, contó.
Además, Vidal también se deshizo en elogios hacia Boca como institución: "Boca es campeón de América, del mundo, uno de los más grandes del continente, tenemos todo para disfrutar", señaló.
Por último, se refirió a la posibilidad de disputar el encuentro de vuelta en La Bombonera, escenario que todavía no está confirmado debido al estado del campo de juego. "Ese estadio implica muchísimo. Ese estadio tiembla, late, vivir esa experiencia sería increíble. Boca y su hinchada de local siempre es más fuerte en La Bombonera", concluyó.
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