Habló el presidente de Recoleta: de la chance de jugar contra Boca a los elogios a Riquelme

Los elogios de Vidal a Riquelme y el deseo de jugar en La Bombonera

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando el presidente del club paraguayo habló sobre Juan Román Riquelme y reveló que tiene preparado un reconocimiento especial para el máximo dirigente de Boca. “¿Riquelme? Un ídolo, un grande, Boca, Barcelona, Villarreal, Selección Argentina. Necesitamos gente con talento y capacidad como él en el fútbol paraguayo. Ojalá lo podamos ver, lo vamos a invitar un asado acá en Paraguay, ya tenemos la 10 de Recoleta con su nombre”, contó.

Además, Vidal también se deshizo en elogios hacia Boca como institución: "Boca es campeón de América, del mundo, uno de los más grandes del continente, tenemos todo para disfrutar", señaló.

Por último, se refirió a la posibilidad de disputar el encuentro de vuelta en La Bombonera, escenario que todavía no está confirmado debido al estado del campo de juego. "Ese estadio implica muchísimo. Ese estadio tiembla, late, vivir esa experiencia sería increíble. Boca y su hinchada de local siempre es más fuerte en La Bombonera", concluyó.