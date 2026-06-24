EN VIVOMundial 2026
Bosnia le ganó 3-1 a Qatar, quedó con 4 puntos y sueña con meterse en los 16avos
Bosnia venció a Qatar en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026, llegó a 4 puntos y espera avanzar como uno de los mejores terceros.
Bosnia se quedó con un triunfo fundamental en la última fecha del Grupo B del Mundial 2026. El seleccionado europeo derrotó 3 a 1 a Qatar, llegó a 4 puntos y ahora deberá esperar el cierre de la fase de grupos para saber si logra avanzar a los 16avos de final como uno de los mejores terceros de la competencia.
El conjunto bosnio llegaba a este partido con la obligación de ganar para seguir con chances y cumplió. Del otro lado, Qatar necesitaba un resultado positivo para sostener alguna esperanza, pero volvió a mostrar fragilidad defensiva y se despidió de la Copa del Mundo.
El primer golpe del partido lo dio Bosnia con un verdadero golazo de Alajbegovic, que se acomodó para su pierna derecha y sacó un gran remate para abrir el marcador y poner el 1 a 0. El equipo europeo aprovechó el envión y estiró la ventaja antes del descanso. En una jugada iniciada por Edin Dzeko, que buscó el pase al medio, la pelota terminó rebotando en Al Brake y se metió en el arco qatarí para el 2 a 0.
En el complemento, Qatar reaccionó y consiguió descontar gracias a Hassan Al-Haidos, que le dio algo de suspenso al cierre del encuentro. Sin embargo, Bosnia no perdió el control y terminó liquidando la historia a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Ermin Mahmic apareció para marcar el 3 a 1 definitivo.
Cómo quedó Bosnia en el Grupo B y qué pasó con Qatar
Con esta victoria, Bosnia alcanzó los 4 puntos y quedó a la espera de los resultados de las otras zonas para saber si logra meterse entre los mejores terceros y avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026. El recorrido del seleccionado europeo en el grupo había comenzado con un empate ante Canadá en su debut, seguido por una derrota frente a Suiza en la segunda fecha. La victoria ante Qatar le permitió cerrar la primera fase con vida.
Para el conjunto asiático, en cambio, la eliminación se consumó tras una fase de grupos muy irregular. Qatar había empatado con Suiza en su estreno, pero luego sufrió una dura caída por 6 a 0 frente a Canadá y terminó su participación con esta derrota ante Bosnia. Ahora, el equipo bosnio deberá seguir de cerca el desarrollo del resto de la jornada para saber si su triunfo alcanza para continuar en carrera en el Mundial 2026.
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Mujakic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic. DT: Sergej Barbarez.
Qatar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Laye, Khoukhi, Fathi; Al-Mannai, Gaber; Edmilson Jr, Afif; Abdurisag. DT: Julen Lopetegui.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Seattle
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