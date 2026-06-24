Bosnia le ganó 3-1 a Qatar, quedó con 4 puntos y sueña con meterse en los 16avos

En el complemento, Qatar reaccionó y consiguió descontar gracias a Hassan Al-Haidos, que le dio algo de suspenso al cierre del encuentro. Sin embargo, Bosnia no perdió el control y terminó liquidando la historia a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Ermin Mahmic apareció para marcar el 3 a 1 definitivo.

Cómo quedó Bosnia en el Grupo B y qué pasó con Qatar

Con esta victoria, Bosnia alcanzó los 4 puntos y quedó a la espera de los resultados de las otras zonas para saber si logra meterse entre los mejores terceros y avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026. El recorrido del seleccionado europeo en el grupo había comenzado con un empate ante Canadá en su debut, seguido por una derrota frente a Suiza en la segunda fecha. La victoria ante Qatar le permitió cerrar la primera fase con vida.

Para el conjunto asiático, en cambio, la eliminación se consumó tras una fase de grupos muy irregular. Qatar había empatado con Suiza en su estreno, pero luego sufrió una dura caída por 6 a 0 frente a Canadá y terminó su participación con esta derrota ante Bosnia. Ahora, el equipo bosnio deberá seguir de cerca el desarrollo del resto de la jornada para saber si su triunfo alcanza para continuar en carrera en el Mundial 2026.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post ¡FINAL DEL PARTIDO! Bosnia le ganó 3-1 a Qatar

Live Blog Post ¡GOL DE BOSNIA QUE LIQUIDA EL ENCUENTRO! Ermin Mahmic apareció a los 35 minutos del segundo tiempo para liquidar el partido. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2069884864095002699?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LLEGÓ EL TERCERO DE BOSNIA! Tras una serie de rebotes, la pelota le cayó a Mahmic, quien aprovechó para anotar el 3-1 sobre Catar. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/R8g1lImPJq — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Live Blog Post ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Bosnia 2-1 Qatar

Live Blog Post ¡GOL DE QATAR QUE DESCUENTA! Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2069869601559646394?s=20&partner=&hide_thread=false ¡DESCONTÓ CATAR! Al-Haydos la empujó debajo del arco y puso el 2-1 frente a Bosnia. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YCWcfKmK5h — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE BOSNIA QUE ESTIRA LA VENTAJA! Dzeko buscó el pase al medio, pero la pelota dio en Al Brake y se metió en el arco para el 2-0. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2069868765001498683?s=20&partner=&hide_thread=false ¡EN BOSNIA SE EXPRESA ASÍ EL CARIÑO! Un ayudante de Sergej Barbarez lo agarró a CACHETAZOS para celebrar el primer gol de los europeos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TSRAsTLEMJ — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Live Blog Post ¡GOLAZO DE BOSNIA! Alajbegovi se acomodó para la derecha y sacó un gran remate para poner el 1-0.

Live Blog Post ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Formaciones de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Mujakic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic. DT: Sergej Barbarez.

Qatar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Laye, Khoukhi, Fathi; Al-Mannai, Gaber; Edmilson Jr, Afif; Abdurisag. DT: Julen Lopetegui.

Horario y televisación