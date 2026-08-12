Qué dijo Lionel Messi de la final del Mundial 2026 en la carta para su papá: "Creías que perdimos por penales"

Sin embargo, la revelación más impactante giró en torno al trágico desenlace que Jorge Messi creyó que había tenido aquel partido definitivo. "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó", lamentó el futbolista sobre el final del campeonato. A pesar de que la Selección Argentina no logró alzar el título, el delantero cerró su mensaje reafirmando las enseñanzas de su guía: "No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".