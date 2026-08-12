Qué dijo Lionel Messi de la final del Mundial 2026 en la carta para su papá: "Creías que perdimos por penales"
En su conmovedora carta de despedida, Lionel Messi reveló detalles inéditos sobre la final del Mundial 2026 y la dolorosa confusión que sufrió su padre Jorge.
El reciente fallecimiento de su padre golpeó profundamente a Lionel Messi, quien decidió abrir su corazón mediante una emotiva carta pública. Allí, el histórico capitán argentino confesó la enorme tristeza que sintió por no poder consagrarse campeón mundial y dio a conocer el sorpresivo resultado que pensaba su papá.
La final del Mundial 2026 y la dura revelación de Lionel Messi
En su doloroso texto, el astro rosarino detalló cómo fue transitar la reciente Copa del Mundo con la salud de Jorge ya deteriorada. "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste", recordó con profunda angustia al hablar de los días previos al inicio del certamen.
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Durante la competencia, el jugador reveló que esperaba con ansias los mensajes de su padre al terminar cada partido y que su principal motor era ganar tiempo para que él pudiera presenciar un juego más. "Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude", relató el diez con total crudeza y sinceridad.
Sin embargo, la revelación más impactante giró en torno al trágico desenlace que Jorge Messi creyó que había tenido aquel partido definitivo. "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó", lamentó el futbolista sobre el final del campeonato. A pesar de que la Selección Argentina no logró alzar el título, el delantero cerró su mensaje reafirmando las enseñanzas de su guía: "No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".
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