Un diario británico aseguró que desmantelaron un atentado contra Lionel Messi durante el Mundial 2026

Lionel Messi, el jugador que más amenazas recibió durante el Mundial 2026

Los documentos revisados después del Mundial también señalan que Messi fue el futbolista que recibió la mayor cantidad de amenazas durante la competencia. El argentino no fue el único jugador que quedó bajo la lupa de los organismos de seguridad. Otros futbolistas de enorme exposición internacional, como Cristiano Ronaldo, también fueron mencionados en distintos episodios vinculados con amenazas y situaciones de seguridad durante el torneo. Las autoridades estadounidenses y organismos internacionales trabajaron durante toda la Copa del Mundo para evaluar las distintas alertas y determinar cuáles podían representar un peligro real.

En el caso de Messi, los reportes no indican que haya ocurrido un atentado contra el futbolista ni que el argentino haya estado a punto de ser alcanzado por un ataque. Lo que quedó registrado fueron amenazas e investigaciones preventivas que obligaron a reforzar los operativos de seguridad.

La revelación de estos documentos, semanas después de la final del Mundial, permitió conocer una parte desconocida de la enorme estructura de seguridad que rodeó a Messi y al resto de las grandes figuras durante la Copa del Mundo.