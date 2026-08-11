Un diario británico aseguró que desmantelaron un atentado contra Lionel Messi durante el Mundial 2026
Según la información publicada, organismos de seguridad de Estados Unidos habrían detectado distintas amenazas contra el capitán argentino.
Lionel Messi fue uno de los principales objetivos de distintas amenazas de seguridad durante el Mundial 2026, según documentos policiales estadounidenses que fueron difundidos y revisados por medios internacionales semanas después de la final.
La información, publicada inicialmente a partir de reportes atribuidos a organismos de seguridad de Estados Unidos, detalla que el capitán de la Selección Argentina recibió múltiples intimidaciones durante el torneo. Una de las situaciones más graves ocurrió antes del partido entre Argentina y Egipto, por los octavos de final.
De acuerdo con esos documentos, un usuario publicó en redes sociales una amenaza en la que aseguraba que ingresaría al estadio de Atlanta con cuatro bombas adheridas a su cuerpo para atacar a Messi. El mensaje también incluía referencias intimidatorias hacia las fuerzas de seguridad y otras personas vinculadas al encuentro.
La publicación provocó la intervención de las autoridades y se reforzaron los controles de seguridad alrededor del estadio. Posteriormente, durante el mismo partido, se produjo otra alerta luego de que se denunciara la posible presencia de artefactos sospechosos en el estadio. Una revisión con equipos especializados terminó descartando la existencia de explosivos.
Un diario británico aseguró que desmantelaron un atentado contra Lionel Messi durante el Mundial
Los documentos también hacen referencia a un episodio ocurrido antes del encuentro entre Argentina y Jordania, durante la fase de grupos. Según los reportes citados por los medios que accedieron a la información, las autoridades interceptaron una comunicación en la que un individuo habría amenazado con dirigirse al estadio junto a otras personas y con armas y explosivos. Messi aparecía señalado como uno de los objetivos. La situación activó los protocolos de seguridad correspondientes y se inició una investigación para determinar la veracidad y el alcance de la amenaza.
Lionel Messi, el jugador que más amenazas recibió durante el Mundial 2026
Los documentos revisados después del Mundial también señalan que Messi fue el futbolista que recibió la mayor cantidad de amenazas durante la competencia. El argentino no fue el único jugador que quedó bajo la lupa de los organismos de seguridad. Otros futbolistas de enorme exposición internacional, como Cristiano Ronaldo, también fueron mencionados en distintos episodios vinculados con amenazas y situaciones de seguridad durante el torneo. Las autoridades estadounidenses y organismos internacionales trabajaron durante toda la Copa del Mundo para evaluar las distintas alertas y determinar cuáles podían representar un peligro real.
En el caso de Messi, los reportes no indican que haya ocurrido un atentado contra el futbolista ni que el argentino haya estado a punto de ser alcanzado por un ataque. Lo que quedó registrado fueron amenazas e investigaciones preventivas que obligaron a reforzar los operativos de seguridad.
La revelación de estos documentos, semanas después de la final del Mundial, permitió conocer una parte desconocida de la enorme estructura de seguridad que rodeó a Messi y al resto de las grandes figuras durante la Copa del Mundo.
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