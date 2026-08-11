Thiago Almada reveló quiénes fueron los autores de la histórica bandera de Malvinas ante Inglaterra

Si bien los hinchas se encargaron de mantener el anonimato para no sufrir restricciones ni problemas en Estados Unidos, Almada contó: "Sí, sí, fue una locura total ese partido, más que nada como se dio hoy porque era con Inglaterra y encima lo de la bandera eran amigos míos, tuvieron que tirar la bandera porque se la iban a sacar y ahí la agarró Gio. Gente del Fuerte, de Fuerte Apache. Quedó para la historia la bandera".

La declaración cerró con la emotiva acotación del periodista al remarcar la impronta del histórico barrio bonaerense. “Mirá qué lindo los chicos de Fuerte Apache, el lugar de Carlitos [Tevez], de Thiago, ese lugar con tanta pertenencia que tienen los que han nacido allí”, reflexionó.