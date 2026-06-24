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Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Tanto Bosnia como el seleccionado asiático necesitan una victoria y esperar algunos resultados para soñar con la clasificación. Descubrí todos los detalles en la nota.
Bosnia y Herzegovina y Qatar se enfrentan este miércoles, desde las 16 (hora de Argentina), en el Lumen Field de Seattle, en un duelo correspondiente al Grupo B del Mundial 2026.
El encuentro será televisado por DSports y llega con ambos seleccionados obligados a sumar para seguir con chances de avanzar en el certamen. Tanto el seleccionado europeo como Qatar llegan condicionados por sus resultados previos y por la necesidad de responder en una zona que también integran Suiza y Canadá, líderes del grupo con cuatro unidades cada uno.
Bosnia y Herzegovina llega tras una dura caída 4 a 1 ante Suiza en Los Ángeles, en un encuentro que se rompió en el segundo tiempo. El equipo de Sergej Barbarez había sostenido el 0 a 0 hasta el entretiempo, pero terminó desbordado tras el gol de Johan Manzambi, la expulsión de Tarik Muharemovi y la posterior reacción suiza.
Por su parte, el combinado asiático sufrió un golpe aún más contundente: perdió 6 a 0 ante Canadá en Vancouver en un partido marcado por las expulsiones de Homam Ahmed y Assim Madibo. El equipo de Julen Lopetegui había mostrado orden en el debut, pero quedó desmantelado tras quedarse con nueve jugadores.
En ese contexto, ambos seleccionados llegan a Seattle con la necesidad de una reacción inmediata para no quedar al borde de la eliminación. Si gana Bosnia, alcanzará los cuatro puntos y se mantendrá en la pelea por la clasificación, incluso con opciones de mejor tercero dependiendo de otros resultados.
Por su parte, si gana Qatar, también llegaría a cuatro unidades y seguiría con vida en el torneo. En cambio, un empate dejaría a ambos en una situación crítica, con muy pocas chances de avanzar en un torneo donde el margen de error es nulo.
Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Bosnia y Herzegovina vs. Qatar por el Mundial 2026
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Mujakic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Memic; Demirovic, Lukic. DT: Sergej Barbarez.
Qatar: Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Laye, Khoukhi, Fathi; Al-Mannai, Gaber; Edmilson Jr, Afif; Abdurisag. DT: Julen Lopetegui.
Horario y televisación
- Hora: 16:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Seattle
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