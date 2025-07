Cada vez más cerca: Max Verstappen se aleja de Red Bull y Mercedes avanza por él

Este giro en la trama también tuvo el guiño de Toto Wolff: el jefe de equipo dejó entrever sus intenciones días atrás cuando expresó que, en su posición, es lógico interesarse por el futuro de un piloto como Verstappen. “Como jefe de la mejor marca del mundo, está claro que uno quiere saber qué va a hacer un cuádruple campeón mundial”, señaló, dejando la puerta entreabierta.

verstappen.jpg

En ese contexto, la posibilidad de sumar al neerlandés los obligaría a tomar decisiones fuertes: tanto George Russell como Andrea Kimi Antonelli podrían ser relegados del equipo, algo que el propio Russell no descartó al ser consultado luego del Gran Premio de Austria. “Es lógico que hablen con Max si quieren volver a lo más alto. Yo solo puedo responder manejando bien”, declaró.

Desde Red Bull no tardaron en responder: Christian Horner, director del equipo, insistió en que el corredor tiene contrato vigente y que la situación genera malestar en el piloto. “Hay muchas cláusulas de rendimiento, pero hoy no hay razones para pensar que no se va a cumplir”, advirtió, aunque admitió que el entorno del piloto está molesto con la cantidad de rumores que lo vinculan a otros equipos.

La novela recién comienza, pero el desenlace promete agitar el mercado de fichajes como pocas veces antes en la F1. Si Verstappen da el paso definitivo, el campeonato 2026 podría tener otro giro histórico.

verstappen 1.jpg

La sexta carrera de Franco Colapinto en 2025: se viene Silverstone

El cronograma de actividades arranca el viernes 4 de julio con las dos primeras prácticas libres a las 8:30 y 12:00 de Argentina. El sábado se llevará a cabo el tercer entrenamiento a las 7:30 y la clasificación oficial 11:00, mientras que la carrera del domingo está pactada también para las 11:00 de la mañana, con una extensión de 52 vueltas.

El trazado británico tiene una extensión de 5.891 metros y es uno de los más veloces y técnicos del calendario. Verstappen posee el récord de vuelta (1:27.097) desde 2020. Sin embargo, el dueño de casa por excelencia sigue siendo Lewis Hamilton, que ganó ocho de las últimas once ediciones, incluyendo la de 2024.

Viernes 4 de julio

Práctica Libre 1: 8:30

Práctica Libre 2: 12:00

Sábado 5 de julio

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de julio

Carrera a 52 vueltas: 11:00