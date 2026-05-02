EN VIVOTorneo Apertura 2026
🔵Central Córdoba vs. Boca EN VIVO: goles minuto a minuto
MinutoUno
Boca visita Santiago del Estero para enfrentar a un eliminado Central Córdoba. El equipo de Claudio Úbeda busca terminar en la punta de su zona.
Boca afrontará este sábado un compromiso determinante frente a Central Córdoba, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El objetivo es claro: conseguir una victoria que lo mantenga en la pelea por el primer puesto de la Zona A, en una recta final que empieza a marcar diferencias.
Dejá tu comentario