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🔵Central Córdoba vs. Boca EN VIVO: goles minuto a minuto

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Boca visita Santiago del Estero para enfrentar a un eliminado Central Córdoba. El equipo de Claudio Úbeda busca terminar en la punta de su zona.

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EN VIVO

Boca afrontará este sábado un compromiso determinante frente a Central Córdoba, en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2026. El objetivo es claro: conseguir una victoria que lo mantenga en la pelea por el primer puesto de la Zona A, en una recta final que empieza a marcar diferencias.

Central Córdoba vs. Boca minuto a minuto

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¡Gol de Central Córdoba! Michael Santos

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¡Gol de Boca! Milton Giménez

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¡Gol de Boca! Alan Velasco

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Formaciones de Central Córdoba y Boca

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