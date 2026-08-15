Platense y Boca igualaron 1-1 en un partidazo en Vicente López por del Torneo Clausura 2026

Empata Boca
Merentiel vuelve al gol tras un agran jugada entre Aranda y Ascacíbar.
15 de agosto | 22:52
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En un entretenido partido, Platense y Boca empataron 1-1 este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El conjunto de Martín Palermo se puso en ventaja en el inicio del segundo tiempo con el tanto de Retamar y hasta pudo ponerse 2-0 con el golazo anulado de Ulises Giménez, que armó un jugadón pero tocó la pelota con la mano y el VAR le ahogó el grito.
A 10 del final, un gran pase de Tomás Aranda lo encontró en el área al llegador Santiago Ascacíbar, que de cabeza habilitó a Miguel Merentiel para que regrese al gol y empate las acciones. Tuvo varias el "Xeneize" para ganarlo cerca del final, pero fue un reparto de unidades en zona norte.
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