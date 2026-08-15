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Platense y Boca igualaron 1-1 en un partidazo en Vicente López por del Torneo Clausura 2026

Platense vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Platense vs. Boca por el Torneo Clausura 2026
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El "Calamar" de Martín Palermo lo ganaba 1-0, pero el "Xenize" lo igualó con la vuelta al gol de Merentiel y casi se lo lleva en el final.

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En un entretenido partido, Platense y Boca empataron 1-1 este sábado en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El conjunto de Martín Palermo se puso en ventaja en el inicio del segundo tiempo con el tanto de Retamar y hasta pudo ponerse 2-0 con el golazo anulado de Ulises Giménez, que armó un jugadón pero tocó la pelota con la mano y el VAR le ahogó el grito.

A 10 del final, un gran pase de Tomás Aranda lo encontró en el área al llegador Santiago Ascacíbar, que de cabeza habilitó a Miguel Merentiel para que regrese al gol y empate las acciones. Tuvo varias el "Xeneize" para ganarlo cerca del final, pero fue un reparto de unidades en zona norte.

Minuto a minuto de Platense vs. Boca por el Torneo Clausura 2026

Empata Boca

Merentiel vuelve al gol tras un agran jugada entre Aranda y Ascacíbar.

Golazo de Ulises Giménez para el 2-0, pero anulado

El "Calamar" se ponía 2-0, pero la jugada fue anulada por una mano.

Gol de Platense, que gana 1-0

Retamar abre el marcador para el "Calamar".

Final del primer tiempo sin goles

Platense y Boca no se sacan ventajas en Vicente López.

Cómo llegan Platense y Boca

El "Calamar" llega con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas en sus primeras cuatro presentaciones, por lo que se encuentra en el 12° puesto de la Zona A.

En su última actuación por el torneo local, venció 1-0 a Independiente como visitante, mientras que entre semana empató como local ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, el "Xeneize" suma cinco unidades, con un triunfo, dos empates y una derrota, y ocupa el 9° lugar de la zona. Además, viene de igualar 1-1 ante Vélez por el Clausura y llega con el envión de haber derrotado 3-1 a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Formaciones de Platense vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A

  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Leandro Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Gastón Togni; Martín Barrios Do Santos, Luciano Giemenz. DT: Martín Palermo.
  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rey Domenech, Santiago Ascacíbar; Sebástian Villa, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: Ciudad de Vicente López.
  • Árbitro: Jorge Baliño.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • TV: TNT Sports.

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