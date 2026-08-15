Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Platense vs. Boca.
La quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026 sigue en la noche de este sábado desde las 21.15, cuando Platense y Boca Juniors se enfrenten en el estadio Ciudad de Vicente López, partido que contará con televisación en directo a través de TNT Sports.
Para este compromiso de alta exigencia, la terna arbitral estará comandada por Jorge Baliño, secundado por los asistentes Miguel Savorani e Iván Aliende, Alejandro Porticella como cuarto árbitro y Lucas Novelli vigilando las acciones desde el VAR.
El conjunto local se presenta en el certamen acumulando cuatro unidades —producto de un triunfo, un empate y dos caídas— que lo ubican en el décimo segundo puesto de la tabla. El "Calamar" intentará hacer valer el envión anímico que significó su resonante victoria por la mínima frente a Independiente en Avellaneda y el reciente empate como local ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
En la vereda de enfrente, el presente del elenco de la ribera muestra una campaña similar: suma cinco puntos tras cosechar una victoria, dos pardas y una derrota, ocupando la novena colocación de la zona. Los dirigidos por el cuerpo técnico xeneize llegan a este duelo tras igualar 1-1 frente a Vélez por el torneo doméstico y con la confianza en alza tras imponerse por 3-1 ante Recoleta en el plano internacional por la ida de la Copa Sudamericana.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Platense vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está TNT Sports en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 124 (Digital) y canal 604 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y canal 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (SD) y canal 1018 (HD)
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