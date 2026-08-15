Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense vs. Boca

En la vereda de enfrente, el presente del elenco de la ribera muestra una campaña similar: suma cinco puntos tras cosechar una victoria, dos pardas y una derrota, ocupando la novena colocación de la zona. Los dirigidos por el cuerpo técnico xeneize llegan a este duelo tras igualar 1-1 frente a Vélez por el torneo doméstico y con la confianza en alza tras imponerse por 3-1 ante Recoleta en el plano internacional por la ida de la Copa Sudamericana.