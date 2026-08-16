Polémica: por qué no sancionaron penal para Platense tras el 2-0 anulado ante Boca

Ante el revuelo generado, el periodista especializado Germán García Grova dio a conocer la postura y la explicación esgrimida desde el seno del cuerpo arbitral para justificar la omisión del penal. "Es una jugada gris. No parece sancionable por cercanía y porque viene en un movimiento natural para la acción que realiza", habrían argumentado.

Una respuesta técnica que, lejos de calmar las aguas, dejó abierta la discusión sobre los criterios de aplicación del VAR y la delgada línea de las manos dentro del área en el fútbol argentino.