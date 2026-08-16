Polémica: por qué no sancionaron penal para Platense tras el 2-0 anulado ante Boca
El empate 1-1 entre el "Calamar" y el "Xeneize" dejó una jugada bajo la lupa que encendió el partido y que pudo ser decisiva para el resultado final.
El enfrentamiento entre Platense y Boca Juniors en el estadio Ciudad de Vicente López dejó mucho más que el empate 1-1 en el marcador. Más allá de las acciones de juego, el encuentro quedó marcado por una jugada puntual que desató una fuerte polémica y generó el reclomo airado de todo el banco y los hinchas del "Calamar".
La acción cumbre de la controversia se produjo cuando el conjunto local parecía liquidar el pleito y estampar el 2-0. Tras una gran maniobra colectiva, Luciano Giménez conectó la pelota para estampar un verdadero golazo. Sin embargo, en el desarrollo previo a la definición con su pie derecho, el juvenil tocó involuntariamente el balón con la mano.
Advertido por la tecnología, el árbitro Jorge Baliño invalidó la conquista de manera inmediata, apoyándose en la intervención del VAR sin necesidad de ir a revisar la pantalla.
La bronca de Platense: la mano previa de Dylan Gorosito y el penal no sancionado
Si bien desde el análisis reglamentario el gol de Giménez estuvo correctamente anulado por la mano previa —incluso siendo involuntaria, la regla actual de la IFAB sanciona cualquier toque ofensivo previo a convertir—, el foco del conflicto se trasladó instantes antes.
Los reclamos de Platense se fundamentan en que, antes de la mano de Giménez, Dylan Gorosito —defensor de Boca que venía marcando al autor del gol— también desvió la trayectoria del balón con la mano dentro del área. Para el cuerpo técnico y los jugadores locales, la jugada debió haberse retrotraído para sancionar penal a su favor.
Ante el revuelo generado, el periodista especializado Germán García Grova dio a conocer la postura y la explicación esgrimida desde el seno del cuerpo arbitral para justificar la omisión del penal. "Es una jugada gris. No parece sancionable por cercanía y porque viene en un movimiento natural para la acción que realiza", habrían argumentado.
Una respuesta técnica que, lejos de calmar las aguas, dejó abierta la discusión sobre los criterios de aplicación del VAR y la delgada línea de las manos dentro del área en el fútbol argentino.
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