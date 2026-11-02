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Chacarita le ganó a Nueva Chicago, se salvó de todo y mandó al Torito al descenso

Chacarita le ganó a Nueva Chicago, se salvó de todo y mandó al Torito al descenso
Chacarita le ganó a Nueva Chicago, se salvó de todo y mandó al Torito al descenso
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El Funebrero se impuso por 2-0 con goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone en la última fecha. Con el empate 0-0 entre Patronato y Atlético de Rafaela, el conjunto de Mataderos perdió la categoría.

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La agonía de la Primera Nacional llegó a su fin con un desenlace dramático en San Martín. Chacarita derrotó 2-0 a Nueva Chicago en una auténtica final por la permanencia, asegurando su lugar en la segunda división del fútbol argentino y condenando al equipo de Mataderos al descenso.

El conjunto local encarriló el triunfo desde el arranque del partido pero fue a los 5 minutos del segundo tiempo, tras una notable maniobra colectiva, Maximiliano Meléndez apareció sin marca dentro del área para convertir el 1-0. Más tarde, a penas unas jugadas más tarde, Nicolás Pantaleone estampó el 2-0 definitivo con un implacable cabezazo tras un tiro de esquina desde la izquierda, desatando el desahogo de toda la parcialidad funebrera.

La derrota dejó a Nueva Chicago sin margen de maniobra, ya que en el otro encuentro clave de la jornada Patronato igualó 0-0 frente a Atlético de Rafaela. Este resultado le alcanzó al conjunto entrerriano para superar la línea del Torito en la tabla de posiciones y sellar su permanencia de manera agónica.

El mapa definitivo de los descensos en la Primera Nacional

Con la finalización de la etapa regular de la Primera Nacional, quedaron confirmados los cuatro equipos que perdieron la categoría y disputarán la próxima temporada en la tercera división:

  • Zona A: Acassuso y San Miguel.

  • Zona B: Nueva Chicago y Güemes de Santiago del Estero.

Chacarita vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional: minuto a minuto

¡FINAL DEL ENCUENTRO!

Chacarita le ganó 2-0 a Nueva Chicago, se salvó de todo y mandó al Torito al descenso.

¡GOL DE CHACARITA QUE ESTIRA LA VENTAJA Y SENTENCIA A CHICAGO!

Nicolás Pantaleone, con un tremendo cabezazo luego de un córner del sector izquierdo, estiró la ventaja para el local que sella la permanencia.

Con este resultado parcial, y el empate de Patronato, Nueva Chicago está perdiendo la categoría

¡GOL DE CHACARITA!

A los 5 minutos, luego de una gran jugada colectiva, Maximiliano Meléndez apareció adentro del área y puso el 1-0.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Chacarita y Nueva Chicago igualan sin goles en San Martín.

El Funebrero domina el juego, pero Nueva Chicago resiste y se mantiene el 0-0 en San Martín

Impresionante marco de público de Chacarita para una definición apasionante

Mucho mejor Chacarita en los primeros 25 minutos de juego: cerca de abrir el marcador

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Los 11 de Chacarita

Los 11 de Nueva Chicago

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