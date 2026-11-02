Chacarita le ganó a Nueva Chicago, se salvó de todo y mandó al Torito al descenso

¡FINAL DEL ENCUENTRO!
Chacarita le ganó 2-0 a Nueva Chicago, se salvó de todo y mandó al Torito al descenso.
EN VIVODefinición
El Funebrero se impuso por 2-0 con goles de Maximiliano Meléndez y Nicolás Pantaleone en la última fecha. Con el empate 0-0 entre Patronato y Atlético de Rafaela, el conjunto de Mataderos perdió la categoría.
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La agonía de la Primera Nacional llegó a su fin con un desenlace dramático en San Martín. Chacarita derrotó 2-0 a Nueva Chicago en una auténtica final por la permanencia, asegurando su lugar en la segunda división del fútbol argentino y condenando al equipo de Mataderos al descenso.
El conjunto local encarriló el triunfo desde el arranque del partido pero fue a los 5 minutos del segundo tiempo, tras una notable maniobra colectiva, Maximiliano Meléndez apareció sin marca dentro del área para convertir el 1-0. Más tarde, a penas unas jugadas más tarde, Nicolás Pantaleone estampó el 2-0 definitivo con un implacable cabezazo tras un tiro de esquina desde la izquierda, desatando el desahogo de toda la parcialidad funebrera.
La derrota dejó a Nueva Chicago sin margen de maniobra, ya que en el otro encuentro clave de la jornada Patronato igualó 0-0 frente a Atlético de Rafaela. Este resultado le alcanzó al conjunto entrerriano para superar la línea del Torito en la tabla de posiciones y sellar su permanencia de manera agónica.
Con la finalización de la etapa regular de la Primera Nacional, quedaron confirmados los cuatro equipos que perdieron la categoría y disputarán la próxima temporada en la tercera división:
Zona A: Acassuso y San Miguel.
Zona B: Nueva Chicago y Güemes de Santiago del Estero.
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