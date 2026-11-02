Chacarita le ganó a Nueva Chicago, se salvó de todo y mandó al Torito al descenso

El conjunto local encarriló el triunfo desde el arranque del partido pero fue a los 5 minutos del segundo tiempo, tras una notable maniobra colectiva, Maximiliano Meléndez apareció sin marca dentro del área para convertir el 1-0. Más tarde, a penas unas jugadas más tarde, Nicolás Pantaleone estampó el 2-0 definitivo con un implacable cabezazo tras un tiro de esquina desde la izquierda, desatando el desahogo de toda la parcialidad funebrera.