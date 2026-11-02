Dramatismo en San Martín: se desmayó un colaborador de Nueva Chicago en pleno partido ante Chacarita

La definición de la Primera Nacional vivió un instante de máxima tensión y preocupación en el Estadio Chacarita. Transcurrían 37 minutos de la segunda mitad, con el equipo local imponiéndose por 2-0 ante Nueva Chicago y condenándolo a la pérdida de categoría, cuando un colaborador del cuerpo técnico del equipo de Mataderos se desmayó de manera repentina en el banco de suplentes.