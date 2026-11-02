Dramatismo en San Martín: se desmayó un colaborador de Nueva Chicago en pleno partido ante Chacarita
A los 37 minutos del segundo tiempo, mientras el Funebrero se imponía por 2-0 y sentenciaba la pérdida de categoría del Torito, un asistente del cuerpo técnico de la visita sufrió una descompensación.
La definición de la Primera Nacional vivió un instante de máxima tensión y preocupación en el Estadio Chacarita. Transcurrían 37 minutos de la segunda mitad, con el equipo local imponiéndose por 2-0 ante Nueva Chicago y condenándolo a la pérdida de categoría, cuando un colaborador del cuerpo técnico del equipo de Mataderos se desmayó de manera repentina en el banco de suplentes.
Dramatismo en San Martín: se desmayó un colaborador de Nueva Chicago en pleno partido ante Chacarita
Al advertir la descompensación del integrante de la delegación visitante, el árbitro Sebastián Zunino detuvo inmediatamente el desarrollo de las acciones para permitir la rápida intervención de los médicos y del servicio de ambulancia presente en el estadio.
La conmoción se apoderó de todo el recinto de San Martín. De inmediato, los futbolistas de ambos planteles se acercaron al sector del banco de suplentes para colaborar, hacer espacio y hacer señas desesperadas buscando la atención médica necesaria, priorizando la salud del profesional por encima del resultado y de la carga emotiva de la definición deportiva.
Con este marcador consumado, Nueva Chicago pierde la categoría tras una jornada signada por la angustia y el dramatismo, a la espera de la evolución favorable del asistente médico atendido en el lugar.
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