Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Chacarita vs Chicago
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Chacarita vs Chicago por la definición del descenso de la Primera Nacional.
La Primera Nacional vive una de sus tardes más dramáticas y apasionantes de la temporada. Chacarita Juniors y Nueva Chicago se enfrentan en un duelo mano a mano donde no hay margen de error: se define el descenso y uno de los dos históricos de la categoría sufrirá un golpe durísimo.
El panorama matemático llega con una leve ventaja para el conjunto de San Martín. Chacarita saca dos puntos de diferencia en la tabla y se salva de la pérdida de categoría con tan solo empatar ante su gente. Cualquier otro resultado lo dejará dependiendo de lo que ocurra en otros reductos, aunque la localía y la ventaja numérica le otorgan un respiro relativo.
Por el lado de de Mataderos, la urgencia es absoluta. Nueva Chicago está obligado a ganar si quiere depender de sí mismo para mantener la categoría. En caso de conseguir un empate, el Torito quedará atado a una calculadora y deberá esperar obligatoriamente que Patronato no sume en su respectivo compromiso para evitar el descenso.
Cómo ver EN VIVO Chacarita vs Chicago por la Primera Nacional
La emisión oficial del encuentro estará a cargo de la señal LPF Premium. Para poder acceder a la transmisión en la pantalla chica, los usuarios deberán descargarse la app con un costo mensual actualizado de $15.000 para poder ver este encuentro.
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