Chacarita: un obrero resultó herido por el derrumbe de un techo de entre 10 y 15 metros de largo
La estructura cubría la superficie de una obra en construcción pero cuando el personal fue a hacer su trabajo quedó expuesto al peligro inminente.
Un hombre resultó herido este lunes al ser impactado por parte de la estructura de un techo que se derumbó en una obra en construcción en el barrio porteño de Chacarita.
La víctima fue identificada como un obrero de 38 años que fue trasladado de urgencia al Hospital Pirovano en estado consciente, con diagnóstico presuntivo de "traumatismo de cráneo leve con excoriación frontal".
Por el incidente también se le hizo un control clínico a otros ocho damnificados, que no requirieron derivación a ningún tipo de centro de salud.
Fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informaron por la tarde que el derrumbe se produjo en una obra en construcción sobre la calle Maure 1850, entre las avenidas Corrientes y Forest.
La estructura que se desmoronó era un techo de 10 a 15 metros de largo que cubría el terreno.
A raíz del episodio se realizaron cortes preventivos en la zona, según fuentes policiales, para facilitar el trabajo personal de Defensa Civil.
Todavía no está claro cómo ni por qué sucedió el derrumbe pero durante la tarde se difundió un video del espacio afectado en el que se pueden ver tanto el suelo del espacio en construcción como la maquinaria pesada que se emplea en el lugar.
En enero de este año otra obra en construcción en Chacarita había sido sitio de un derrumbe, y aunque no se registraron heridos sí provocó la indignación de los vecinos y el reclamo ante la falta de controles en las edificaciones.
El derrumbe ocurrió el martes 20 de enero cerca de las 10.40 en un edificio en construcción ubicado en la calle Bonpland 1086, entre Aguirre y Loyola, y fue descrito por una vecina de la zona como "un acto de inconsciencia como los tantos que hay en las obras" en la Ciudad de Buenos Aires.
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