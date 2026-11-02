Chacarita: un obrero resultó herido por el derrumbe de un techo de entre 10 y 15 metros de largo

A raíz del episodio se realizaron cortes preventivos en la zona, según fuentes policiales, para facilitar el trabajo personal de Defensa Civil.

Todavía no está claro cómo ni por qué sucedió el derrumbe pero durante la tarde se difundió un video del espacio afectado en el que se pueden ver tanto el suelo del espacio en construcción como la maquinaria pesada que se emplea en el lugar.

El SAME trasladó a un hombre que resultó herido en un derrumbe en Chacarita.

En enero de este año otra obra en construcción en Chacarita había sido sitio de un derrumbe, y aunque no se registraron heridos sí provocó la indignación de los vecinos y el reclamo ante la falta de controles en las edificaciones.

El derrumbe ocurrió el martes 20 de enero cerca de las 10.40 en un edificio en construcción ubicado en la calle Bonpland 1086, entre Aguirre y Loyola, y fue descrito por una vecina de la zona como "un acto de inconsciencia como los tantos que hay en las obras" en la Ciudad de Buenos Aires.