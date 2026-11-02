MinutoUno

EN VIVODefinición

Chacarita vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional: minuto a minuto

Chacarita vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional: minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
Chacarita
Nueva Chicago

El Funebrero y el Torito se juegan la permanencia en un duelo límite por la última fecha de la Primera Nacional. A Chacarita le alcanza con un empate, mientras que Chicago está obligado a ganar para depender de sí mismo.

Compartí en redes:

EN VIVO

La Primera Nacional vive una de sus tardes más dramáticas y apasionantes de la temporada. Chacarita Juniors y Nueva Chicago se enfrentan en un duelo mano a mano donde no hay margen de error: se define el descenso y uno de los dos históricos de la categoría sufrirá un golpe durísimo.

El panorama matemático llega con una leve ventaja para el conjunto de San Martín. Chacarita saca dos puntos de diferencia en la tabla y se salva de la pérdida de categoría con tan solo empatar ante su gente. Cualquier otro resultado lo dejará dependiendo de lo que ocurra en otros reductos, aunque la localía y la ventaja numérica le otorgan un respiro relativo.

Por el lado de de Mataderos, la urgencia es absoluta. Nueva Chicago está obligado a ganar si quiere depender de sí mismo para mantener la categoría. En caso de conseguir un empate, el Torito quedará atado a una calculadora y deberá esperar obligatoriamente que Patronato no sume en su respectivo compromiso para evitar el descenso.

Chacarita vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional: minuto a minuto

¡GOL DE CHACARITA QUE ESTIRA LA VENTAJA Y SENTENCIA A CHICAGO!

Nicolás Pantaleone, con un tremendo cabezazo luego de un córner del sector izquierdo, estiró la ventaja para el local que sella la permanencia.

Con este resultado parcial, y el empate de Patronato, Nueva Chicago está perdiendo la categoría

¡GOL DE CHACARITA!

A los 5 minutos, luego de una gran jugada colectiva, Maximiliano Meléndez apareció adentro del área y puso el 1-0.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Chacarita y Nueva Chicago igualan sin goles en San Martín.

El Funebrero domina el juego, pero Nueva Chicago resiste y se mantiene el 0-0 en San Martín

Impresionante marco de público de Chacarita para una definición apasionante

Mucho mejor Chacarita en los primeros 25 minutos de juego: cerca de abrir el marcador

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Los 11 de Chacarita

Los 11 de Nueva Chicago

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar