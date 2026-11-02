Chacarita vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional: minuto a minuto

¡GOL DE CHACARITA QUE ESTIRA LA VENTAJA Y SENTENCIA A CHICAGO!
Nicolás Pantaleone, con un tremendo cabezazo luego de un córner del sector izquierdo, estiró la ventaja para el local que sella la permanencia.
EN VIVODefinición
El Funebrero y el Torito se juegan la permanencia en un duelo límite por la última fecha de la Primera Nacional. A Chacarita le alcanza con un empate, mientras que Chicago está obligado a ganar para depender de sí mismo.
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La Primera Nacional vive una de sus tardes más dramáticas y apasionantes de la temporada. Chacarita Juniors y Nueva Chicago se enfrentan en un duelo mano a mano donde no hay margen de error: se define el descenso y uno de los dos históricos de la categoría sufrirá un golpe durísimo.
El panorama matemático llega con una leve ventaja para el conjunto de San Martín. Chacarita saca dos puntos de diferencia en la tabla y se salva de la pérdida de categoría con tan solo empatar ante su gente. Cualquier otro resultado lo dejará dependiendo de lo que ocurra en otros reductos, aunque la localía y la ventaja numérica le otorgan un respiro relativo.
Por el lado de de Mataderos, la urgencia es absoluta. Nueva Chicago está obligado a ganar si quiere depender de sí mismo para mantener la categoría. En caso de conseguir un empate, el Torito quedará atado a una calculadora y deberá esperar obligatoriamente que Patronato no sume en su respectivo compromiso para evitar el descenso.
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