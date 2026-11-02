Chacarita vs. Nueva Chicago por la Primera Nacional: minuto a minuto

El panorama matemático llega con una leve ventaja para el conjunto de San Martín. Chacarita saca dos puntos de diferencia en la tabla y se salva de la pérdida de categoría con tan solo empatar ante su gente. Cualquier otro resultado lo dejará dependiendo de lo que ocurra en otros reductos, aunque la localía y la ventaja numérica le otorgan un respiro relativo.