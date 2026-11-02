Día y horario confirmados para definir al campeón de la Tabla Anual: tres partidos en simultáneo

La recta final por el título más codiciado de la temporada regular ingresó en su etapa de definiciones. La Liga Profesional confirmó que la coronación del campeón de la Tabla Anual 2026 se resolverá el próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 14:30, en una jornada unificada para evitar cualquier ventaja deportiva entre los tres aspirantes a la corona: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.