Día y horario confirmados para definir al campeón de la Tabla Anual: tres partidos en simultáneo
La Liga Profesional programó los tres partidos decisivos de la fecha 16 del Torneo Clausura para el sábado 7 de noviembre a las 14:30.
La recta final por el título más codiciado de la temporada regular ingresó en su etapa de definiciones. La Liga Profesional confirmó que la coronación del campeón de la Tabla Anual 2026 se resolverá el próximo sábado 7 de noviembre a partir de las 14:30, en una jornada unificada para evitar cualquier ventaja deportiva entre los tres aspirantes a la corona: Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.
De los tres contendientes, el Xeneize es el único que depende exclusivamente de sus propios recursos. Tras haber vencido a River en el Superclásico y asegurarse el cupo a la Copa Libertadores 2027, una victoria frente a Defensa y Justicia en La Bombonera le otorgará automáticamente la estrella anual al equipo de Rodolfo Arruabarrena.
Incluso en caso de que Argentinos Juniors complete su partido pendiente ante Atlético Tucumán y llegue con chances matemáticas de alcanzarlo en la tabla acumulada, el saldo de goles favorece holgadamente al conjunto de la Ribera (+22 contra +11 del Bicho), lo que convierte el panorama boquense en una oportunidad inmejorable para dar la vuelta ante su público.
El cronograma completo de la fecha 16 del Torneo Clausura: así se define la Tabla Anual
Los tres encuentros que paralizarán la jornada del sábado a las 14:30 son los siguientes:
-
Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (La Bombonera)
-
Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto (Gigante de Arroyito)
-
Argentinos Juniors vs. Huracán (Estadio Diego Armando Maradona)
Mientras el Canalla defiende la corona obtenida el año pasado y el conjunto de La Paternal busca su primer título desde el Clausura 2010, la escuadra azul y oro intentará bordar un nuevo trofeo oficial a sus vitrinas antes de encarar las semifinales de la Copa Argentina y la gran final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario