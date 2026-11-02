Entradas para la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: precios, venta y ranking de socios

La ilusión de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores 2026 entra en su etapa decisiva. A falta de cuatro semanas para el choque cumbre frente a Palmeiras —programado para el sábado 28 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Centenario de Montevideo—, la dirigencia albirroja y CONMEBOL pusieron en marcha el expendio de localidades para la marea albirroja que cruzará el Charco.