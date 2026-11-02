Entradas para la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: precios, venta y ranking de socios
A menos de un mes de la gran definición en el Estadio Centenario de Montevideo, el Pincha detalló el expendio de plateas a través de CONMEBOL y el esquema de prioridad.
La ilusión de Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores 2026 entra en su etapa decisiva. A falta de cuatro semanas para el choque cumbre frente a Palmeiras —programado para el sábado 28 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Centenario de Montevideo—, la dirigencia albirroja y CONMEBOL pusieron en marcha el expendio de localidades para la marea albirroja que cruzará el Charco.
La comercialización de plateas (Categorías 1 y 2) quedó habilitada este lunes a través del portal oficial libertadores.eleventickets.com. Estas ubicaciones se pueden adquirir directamente con DNI argentino, sin necesidad de ser socio ni estar condicionado por el sistema de ranking, con un cupo máximo de cuatro tickets nominados por comprador.
Entradas para la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: precios, venta y ranking de socios
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Categoría 1 (US$ 340): Tribuna América, sector Occidental (ubicaciones numeradas).
Categoría 2 (US$ 250): Tribuna Olímpica, sector Oriental. Los hinchas del Pincha ocuparán el denominado «Sector Estudiantes» (desde la cabecera Ámsterdam hasta mitad de cancha, por orden de llegada).
Populares: valor y venta según el ranking de socios de Estudiantes de La Plata
Las entradas de Categoría 3 (US$ 95) estarán destinadas íntegramente a la masa societaria albirroja en la tribuna popular Ámsterdam (cabecera Sur). Debido a la capacidad acotada en relación con la demanda, la venta se estructurará en cuatro ventanas de prioridad según el puntaje acumulado en el último tiempo.
La Ventana 1 abarcará a socios generales (1000 a 546 puntos) e interior (1000 a 363 puntos), siendo este el único grupo con disponibilidad garantizada. El acceso a las ventanas posteriores (Ventana 2: 545 a 400 pts; Ventana 3: 399 a 200 pts; Ventana 4: 199 a 0 pts) quedará estrictamente supeditado al remanente de tickets que deje la instancia previa.
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