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Con doblete de Kylian Mbappé y en un partido eterno, Francia goleó a Irak y sigue firme en el Mundial 2026

Con doblete de Kylian Mbappé y en un partido eterno, Francia goleó a Irak y sigue firme en el Mundial 2026
Foto: @equipedefrance

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Francia
Mundial 2026

El subcampeón del mundo sigue a paso firme y se mantiene como uno de los candidatos. Fue el primer juego demorado por tormentas en el Mundial 2026.

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Con otro doblete de Kylian Mbappé, Francia goleó 3-0 a Irak este lunes en el Filadelfia por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, en un encuentro que puede empezar a definir el panorama de la zona.

El conjunto asiático necesitaba sumar para mantenerse con chances de clasificación tras un debut adverso. Sin embargo, el subcampeón del mundo no le dio chances en un partido que tuvo un condimento especial: estuvo casi dos horas demorado por tormentas.

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El equipo dirigido por Didier Deschamps llegaba fortalecido luego de vencer a Senegal, apoyado en la jerarquía de un plantel repleto de figuras encabezadas por Kylian Mbappé y Michael Olise.

Y otra vez, el delantero del Real Madrid se anotó con un doblete para manterse en la carrera por el máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo, que lo tiene a Lionel Messi liderando con 18 conquistas, dos más que el francés. El restanto y que selló la goleada fue de Ousmane Dembélé.

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Con dos títulos mundiales en su historia (1998 y 2018), Francia vuelve a perfilarse como uno de los principales candidatos al título y buscará ratificar ese favoritismo con otra actuación convincente en el cierre de la fase de grupos, donde enfrentará a Noruega, el princial rival de la zona.

Minuto a minuto de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

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Formaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Horario y televisación

  • Hora: 18:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Filadelfia

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