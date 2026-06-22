Con doblete de Kylian Mbappé y en un partido eterno, Francia goleó a Irak y sigue firme en el Mundial 2026

Y otra vez, el delantero del Real Madrid se anotó con un doblete para manterse en la carrera por el máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo, que lo tiene a Lionel Messi liderando con 18 conquistas, dos más que el francés. El restanto y que selló la goleada fue de Ousmane Dembélé.

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Con dos títulos mundiales en su historia (1998 y 2018), Francia vuelve a perfilarse como uno de los principales candidatos al título y buscará ratificar ese favoritismo con otra actuación convincente en el cierre de la fase de grupos, donde enfrentará a Noruega, el princial rival de la zona.

Minuto a minuto de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Live Blog Post Dembélé pone el 3-0 para Francia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069217913395945909&partner=&hide_thread=false Se florea Francia y Dembélé pone el 3-0pic.twitter.com/Nl30cP5DLM — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

Live Blog Post Otro gol de Mbappé, que no se baja de la pelea por el goleador Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2069214304323174791&partner=&hide_thread=false Regalito de Irak y doble te de Mbappé para Franciapic.twitter.com/bWx1F2G33H — minutouno (@minutounocom) June 23, 2026

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Live Blog Post Mbappé y un tremendo golazo para el 1-0 de Francia Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2069168345216065817&partner=&hide_thread=false ¡Y SÍ, DE ÉL! GOLAAAZO DE FRANCIA Y VENTAJA ANTE IRAKEn su partido número 100, Kylian Mbappé convirtió el 1-0 con una delicadeza excepcional desde afuera del área para que Les Bleus se pongan arriba en el arranque del partido. pic.twitter.com/MR9fjXYFFk — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Formaciones de Francia vs. Irak por el Mundial 2026

Francia: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Youssef Amyn, Zidane Aamar Iqbal, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh; Aymen Hussein, Ali Al Hamadi. DT: Graham Arnold.

Horario y televisación