El video de Michael Olise junto a una mujer que le baila encima y explotó en las redes sociales
El delantero del Bayern Múnich fue filmado durante sus vacaciones en Turquía, en una escena que rápidamente se volvió viral y despertó todo tipo de especulaciones.
Michael Olise se convirtió nuevamente en protagonista fuera de las canchas. El futbolista francés, una de las figuras de su selección durante el Mundial 2026, quedó en el centro de la conversación en redes sociales después de que se viralizara un video registrado durante sus vacaciones. La grabación, realizada en un yate, muestra al delantero disfrutando de unos días de descanso acompañado por varias personas y junto a una joven que captó especialmente la atención de los usuarios.
Las imágenes fueron difundidas por el rapero haitiano Izolan y rápidamente comenzaron a circular por distintas plataformas. En el video se puede observar a Olise sentado sobre la cubierta de la embarcación, con el torso descubierto y vestido con un short, mientras comparte una jornada distendida. Frente a él aparece una mujer que baila de manera sensual y que, durante algunos segundos, queda como la principal protagonista de la escena.
En determinado momento de la grabación, el futbolista coloca una de sus manos sobre la cintura de la joven mientras ella continúa bailando. La secuencia es breve, pero alcanzó para generar una enorme repercusión entre los seguidores del jugador y los usuarios que comenzaron a preguntarse quién era la mujer que aparecía junto a él.
¿Quién es la mujer que está con Michael Olise en el video viral?
La protagonista de las imágenes es Pamela Quijas, una influencer y creadora de contenido mexicano-estadounidense nacida en San Diego. En Instagram utiliza el nombre de usuario 7oh7p y construyó una comunidad vinculada principalmente con contenidos relacionados con viajes, moda y estilo de vida.
Quijas también trabaja como modelo y ha realizado producciones para distintas marcas de lencería. En sus redes sociales suele compartir fotografías y videos relacionados con sus viajes, looks y experiencias personales, además de mantener una presencia activa en plataformas como Instagram y Threads.
De acuerdo con la información difundida junto al video, Quijas habría formado parte del mismo grupo que Olise e Izolan durante la fiesta en el yate. La embarcación se encontraba en una zona turística y el encuentro tuvo lugar durante el período de descanso del futbolista después de su participación en el Mundial.
La aparición conjunta de ambos generó inmediatamente especulaciones entre los usuarios. Algunos comenzaron a plantear la posibilidad de que existiera un vínculo sentimental entre el futbolista y la influencer. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de una relación entre ellos, por lo que cualquier versión sobre un supuesto romance permanece en el terreno de las especulaciones surgidas a partir de las imágenes.
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