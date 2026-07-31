El video de Michael Olise junto a una mujer que le baila encima y explotó en las redes sociales

Quijas también trabaja como modelo y ha realizado producciones para distintas marcas de lencería. En sus redes sociales suele compartir fotografías y videos relacionados con sus viajes, looks y experiencias personales, además de mantener una presencia activa en plataformas como Instagram y Threads.

De acuerdo con la información difundida junto al video, Quijas habría formado parte del mismo grupo que Olise e Izolan durante la fiesta en el yate. La embarcación se encontraba en una zona turística y el encuentro tuvo lugar durante el período de descanso del futbolista después de su participación en el Mundial.

La aparición conjunta de ambos generó inmediatamente especulaciones entre los usuarios. Algunos comenzaron a plantear la posibilidad de que existiera un vínculo sentimental entre el futbolista y la influencer. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación pública de una relación entre ellos, por lo que cualquier versión sobre un supuesto romance permanece en el terreno de las especulaciones surgidas a partir de las imágenes.