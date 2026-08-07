Una famosa actriz reveló el dramático accidente que sufrió en Francia: "Salimos arrastrándonos"

Driver dejó en claro que el conductor del vehículo en el que viajaban no tuvo responsabilidad en el siniestro. “Para que quede bien claro, no fue culpa nuestra. Íbamos conduciendo por una carretera rural en el centro de Francia, y un coche no se detuvo en un cruce y circulaba a gran velocidad. Simplemente chocamos de costado contra él”, explicó.

Cómo fue el choque que casi le cuesta la vida

Más allá del fuerte impacto, la intérprete aseguró que tanto ella como su amigo lograron sobrevivir gracias a las prestaciones de seguridad del automóvil en el que viajaban. “Estoy bien. Tengo un esguince de cuello, estoy en estado de shock y lloro todo el tiempo, pero me voy a recuperar”, contó.

Luego destacó especialmente la respuesta del vehículo durante el accidente. “No he muerto gracias al coche en que íbamos. Íbamos en un pequeño Kia EV2. Nunca antes había tenido un accidente, pero los airbags de trescientos sesenta grados fueron los que nos salvaron la vida”, afirmó.

La actriz también elogió el diseño estructural del automóvil y explicó por qué considera que fue determinante para evitar consecuencias fatales. “El hecho de que el coche entero no se deformara y nos aplastara se debe al diseño de ese coche, que francamente es asombroso. Así que, aunque esto no es un anuncio de coches... ¿Te imaginas si eso fuera lo que estuviera haciendo? Yo quiero celebrar, quiero celebrar ese coche, ¿sabes?”, concluyó.