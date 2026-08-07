Una famosa actriz reveló el dramático accidente que sufrió en Francia: "Salimos arrastrándonos"
Desde Londres, Minnie Driver compartió un impactante testimonio tras el violento choque que protagonizó junto a un amigo en una ruta francesa.
La actriz y cantante británica Minnie Driver atraviesa días de recuperación después de protagonizar un serio accidente automovilístico en Francia que, según sus propias palabras, pudo haber tenido un desenlace mucho más trágico. La protagonista de Good Will Hunting y Emily en París decidió contar públicamente lo ocurrido mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, donde apareció desde la cama con un collarín cervical y explicó cómo vivió el dramático episodio junto a su amigo Ben.
Antes de relatar el accidente, Driver aprovechó la publicación para agradecer a quienes los auxiliaron inmediatamente después del impacto y también cuestionó la actitud de otro automovilista que pasó por el lugar sin detenerse. "Un saludo al conductor de la furgoneta que se detuvo y nos ayudó antes de que llegaran las ambulancias. Mención especial al conductor del coche que redujo la velocidad, observó la escena y se marchó sin detenerse. Supongo que este es el Dao del mundo, la luz y la oscuridad", escribió.
En ese mismo mensaje también reconoció que todavía atraviesa las secuelas emocionales del episodio: "Mi mente no deja de revivir el accidente, lo cual es muy duro, pero parece ser una parte necesaria del proceso. Llorar también me hace sentir bien y me ayuda. Gracias a mis amigos, a mi familia, a todos mis compañeros de trabajo y, sobre todo, a mi amigo Ben y a su familia. Los quiero", expresó.
Minnie Driver contó los detalles del grave accidente que sufrió en Francia
Ya en el video, la actriz explicó que el accidente ocurrió mientras recorrían una carretera rural del centro de Francia. Con su característico sentido del humor, comenzó diciendo: "Hola a todos. Les cuento que ya estoy de vuelta en Londres. Lamento el filtro que le puse a esta foto, pero la verdad es que sin él me veía fatal. Ni el perro me miraba".
Luego describió el momento del impacto: “Hace unos días tuve un accidente de coche muy grave con mi amigo Ben y, de alguna manera, salimos ilesos. Bueno, no salimos caminando, salimos arrastrándonos, pero salimos vivos”, relató.
Driver dejó en claro que el conductor del vehículo en el que viajaban no tuvo responsabilidad en el siniestro. “Para que quede bien claro, no fue culpa nuestra. Íbamos conduciendo por una carretera rural en el centro de Francia, y un coche no se detuvo en un cruce y circulaba a gran velocidad. Simplemente chocamos de costado contra él”, explicó.
Cómo fue el choque que casi le cuesta la vida
Más allá del fuerte impacto, la intérprete aseguró que tanto ella como su amigo lograron sobrevivir gracias a las prestaciones de seguridad del automóvil en el que viajaban. “Estoy bien. Tengo un esguince de cuello, estoy en estado de shock y lloro todo el tiempo, pero me voy a recuperar”, contó.
Luego destacó especialmente la respuesta del vehículo durante el accidente. “No he muerto gracias al coche en que íbamos. Íbamos en un pequeño Kia EV2. Nunca antes había tenido un accidente, pero los airbags de trescientos sesenta grados fueron los que nos salvaron la vida”, afirmó.
La actriz también elogió el diseño estructural del automóvil y explicó por qué considera que fue determinante para evitar consecuencias fatales. “El hecho de que el coche entero no se deformara y nos aplastara se debe al diseño de ese coche, que francamente es asombroso. Así que, aunque esto no es un anuncio de coches... ¿Te imaginas si eso fuera lo que estuviera haciendo? Yo quiero celebrar, quiero celebrar ese coche, ¿sabes?”, concluyó.
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