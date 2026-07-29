Horror en Francia: hallaron cinco bebés muertos en una casa y detuvieron a una mujer

La fiscalia ordenó la acogida provisional del bebé nacido el domingo y reportó a los servicios sociales la situación de los otros dos hijos menores que tiene la pareja.

Sellos policiales en la puerta de la casa en Orange, Francia, donde fueron hallados los cuerpos de cinco recién nacidos. Foto: AFP.

La pareja tenía además dos hijos de ocho y nueve años que asistían a la escuela primaria del barrio. Florent Jean, un vecino consultado por la agencia AFP, describió una rutina familiar aparentemente normal. La madre "iba a recogerlos al colegio a la hora del almuerzo para comer", mientras su pareja pasaba el día fuera trabajando, señaló.

El hallazgo provocó consternación entre los vecinos del edificio, situado en esta localidad de unos 30.000 habitantes de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.

Sellos policiales en la puerta de la casa en Orange, Francia. Foto: AFP.

Residentes consultados por medios franceses describieron a la familia como discreta y afirmaron no haber observado comportamientos que hicieran prever una situación de estas características.

Los casos de homicidios de bebés al nacer no son raros. A veces están marcados por una alteración del discernimiento de la madre o por la negación de embarazos, que se ocultan a su entorno.

En el caso francés más grave de infanticidio, Dominique Cottrez fue condenada en 2015 a nueve años de prisión por matar a ocho recién nacidos. El jurado reconoció en su caso una alteración del discernimiento.