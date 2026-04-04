EN VIVOFecha 13
Con gol de Gabriel Ávalos, Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda ante Racing
Aunque la Academia tenía todo para imponerse, Maravilla Martínez erró un penal de manera insólita y el Rojo aprovechó para sacar ventaja.
EN VIVO
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4 de abril | 19:38
Fin del duelo: Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda
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4 de abril | 19:21
Gol de Gabriel Ávalos para poner en ventaja a Independiente
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4 de abril | 18:30
Finalizó el primer tiempo: Independiente y Racing igualan 0-0
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4 de abril | 18:21
Incidentes entre hinchas de Independiente y el banco de Racing
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4 de abril | 18:12
Maravilla Martínez erró el penal: todo sigue igualado 0-0
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4 de abril | 18:12
Penal para Racing
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4 de abril | 17:35
Arrancó el partido: seguí el resultado EN VIVO acá
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4 de abril | 17:34
El impresionante recibimiento de la hinchada del Rojo
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4 de abril | 17:28
Así se comenzaba a vivir la previa del clásico
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4 de abril | 17:23
Cómo llegan ambos equipos a este clásico
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4 de abril | 17:22
Formaciones del encuentro
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4 de abril | 17:22
Independiente vs. Racing: datos del partido
El Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini fue el escenario de una nueva edición del clásico entre Independiente y Racing este sábado, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Si bien la Academia tenía todo para quedarse con un triunfo, Maravilla Martínez desaprovechó el penal para poner a su equipo en ventaja y el Rojo no dudó en avanzar.
Con esta victoria, los locales entraron entre los mejores ocho de la Zona A, mientras que los de Costas quedaron quintos en la Zona B.
Independiente vs. Racing: minuto a minuto
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