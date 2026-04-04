Con gol de Gabriel Ávalos, Independiente se quedó con el clásico de Avellaneda ante Racing

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Cómo llegan ambos equipos a este clásico

El "Rojo" viene de un triunfo 4-2 ante Atenas de Río Cuarto por Copa Argentina, resultado que no bastó para calmar a una hinchada que exige una victoria ante el eterno rival. El equipo atraviesa un presente irregular: ocupa el 10° puesto de la Zona A con 14 puntos.

Con el triunfo de San Lorenzo quedó afuera de la zona de playoffs y acumula tres partidos sin ganar en el torneo. En este sentido, el cántico de la tribuna fue claro: ganarle a la Academia es la única opción para evitar un clima hostil en Avellaneda.

La "Academia" llega tras vencer por la mínima a San Martín de Formosa en el certamen federal y con un presente sólido en el Apertura: marcha 5° en la Zona B con 18 unidades y lleva ocho partidos invicto (no pierde desde febrero ante Tigre). De ganar, los de Gustavo Costas quedarían como únicos escoltas del líder, Independiente Rivadavia.

La mala noticia es que Racing pierde a una pieza clave, Gabriel Rojas, quien sufrió un desgarro durante su participación con la Selección Argentina en la fecha FIFA.

Además del clásico, la Academia ya mira de reojo su debut en la Copa Sudamericana el próximo martes 7 de abril en Bolivia.