Independiente se pronunció sobre los casos de grooming en las inferiores: "Se oficializó la denuncia"

Y concluyeron: "El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores".

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El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:



El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido… pic.twitter.com/fMqUNZaisS — C. A. Independiente (@Independiente) May 17, 2026

Qué es el grooming

El grooming es una práctica delictiva en la que un adulto se hace pasar por otra persona (generalmente un menor de edad) a través de internet con el objetivo de ganarse la confianza de un niño, niña o adolescente para luego abusar sexualmente de él o ella. Este delito se comete principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería (como WhatsApp) o salas de chat de videojuegos online.

Día Nacional de la Lucha contra el Grooming

¿Cómo suele funcionar este proceso?

El acosador no suele atacar de forma directa, sino que sigue una estrategia por etapas:

Engaño y empatía: El adulto crea un perfil falso (usando fotos y datos de un chico o chica de la misma edad que la víctima) y empieza a interactuar con el menor compartiendo gustos, juegos o problemas comunes para generar un vínculo afectivo.

Aislamiento: Una vez ganada la confianza, el acosador intenta alejar al menor de su entorno. Le pide que "mantenga la relación en secreto" y que no les cuente nada a sus padres o amigos.

Chantaje o extorsión: En etapas más avanzadas, el adulto empieza a solicitar fotos o videos íntimos. Si el menor se niega o intenta cortar el contacto, el acosador recurre a la amenaza (amenaza con publicar lo que ya tiene, hacerle daño a su familia, etc.).