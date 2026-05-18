La aclaración de Gustavo López sobre su cruce con Ignacio Malcorra: "Nadie me pegó"

“Durante todo el fin de semana se habló de mí en las redes. No iba a decir nada, porque qué iba a contestar a la gente que habla sin saber…”, arrancó el periodista con evidente fastidio por la repercusión del caso. Acto seguido, aclaró de manera tajante el verdadero tono del encuentro con el mediocampista: “Para aquellos que me preguntan qué pasó: solamente les voy a decir que a mí nadie me agredió, nadie me insultó, nadie me pegó, nada…”.