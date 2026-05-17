Fuerte denuncia en Independiente: detectan casos de grooming en las inferiores

Según detalló el comunicado oficial, el club acordó con la fiscal interviniente regresar este lunes 18 de mayo con el firme objetivo de ampliar la presentación y aportar mayores datos a la causa. Para cerrar su descargo, la entidad deportiva reafirmó su "compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes" que integran sus divisiones formativas.