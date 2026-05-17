Fuerte denuncia en Independiente: detectan casos de grooming en las inferiores
Independiente emitió un comunicado oficial tras descubrir tres casos de grooming en sus divisiones inferiores. La Justicia de Avellaneda ya interviene.
El Club Atlético Independiente activó de urgencia sus protocolos de seguridad luego de que el padre de un futbolista juvenil denunciara que su hijo fue víctima de grooming. Ante la gravedad de la situación, las autoridades actuaron rápidamente y brindaron asistencia psicológica a toda la familia afectada.
Más casos de grooming detectados en el predio de Independiente
Al dar aviso a todas las áreas deportivas para extremar los niveles de atención sobre esta grave modalidad delictiva, el equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó otros dos casos adicionales con características muy similares. Esto encendió las alarmas y fue notificado de inmediato a las máximas autoridades de la institución.
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En consecuencia, la dirigencia convocó de urgencia a la ONG Grooming Argentina, cuyos especialistas fueron recibidos en el Predio de Villa Domínico para coordinar charlas informativas y preventivas dirigidas a los menores y a todo el personal del club.
La presentación judicial en Avellaneda El pasado viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados legales de la institución, acompañado por un dirigente, se presentó ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal y aportar todo el material probatorio recabado internamente.
Según detalló el comunicado oficial, el club acordó con la fiscal interviniente regresar este lunes 18 de mayo con el firme objetivo de ampliar la presentación y aportar mayores datos a la causa. Para cerrar su descargo, la entidad deportiva reafirmó su "compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes" que integran sus divisiones formativas.
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