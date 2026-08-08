Con un error propio y una polémica arbitral, River cayó con Tigre y sumó su cuarta derrota en el Clausura

Error de Moreno y gol de Tigre
Nacho Russo aprovechó que el volante se durmió y definió espectacular para el 1-0 del "Matador".
EN VIVOTorneo Clausura
El "Matador" se impuso de local y el "Millonario" alcanzó su cuarta derrota al hilo en igual cantidad de presentaciones y sexta caída en torneos AFA.
Tigre aprovechó el mal momento de River y se impuso por la mínima este sábado en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.
El conjunto de Chacho Coudet alcanzó su cuarta derrota en igual cantidad de presentaciones en el certamen y la sexta al hilo en torneos AFA, contabilizando la final del Torneo Apertura y la eliminación en Copa Argentina, una marca inédita.
El único tanto de la jornada llegó a 10 minutos del final y contó con la firma de Nacho Russo, quien definió de forma magistral ante Santiago Beltrán aprovechando un error en la salida de Aníbal Morano. Curiosamente se repitió el resultado por la mínima contra el "Millonario", como en las tres derrotas previas.
En tanto, el partido tuvo una gran polémica en la primera mitad, cuando todo River reclamó lo que pareció un claro penal que el árbitro Andrés Gariano no sancionó ni revisó en el VAR.
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