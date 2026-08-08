Con un error propio y una polémica arbitral, River cayó con Tigre y sumó su cuarta derrota en el Clausura

Cómo llegan Tigre y River

El "Matador" intentará hacerse fuerte en Victoria para dejar atrás un comienzo irregular en el campeonato. El conjunto dirigido por Diego Dabove buscará volver a sumar de a tres y recuperar terreno en la Zona B luego de un inicio con altibajos.

River, por su parte, atraviesa un presente complicado en el Torneo Clausura: perdió sus tres primeras presentaciones y necesita reaccionar para salir del fondo de la tabla y recuperar confianza de cara a lo que viene.

Además, el conjunto comandado por Eduardo Coudet está obligado a sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla anual y mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Por otro lado, este será el último compromiso de ambos antes de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La próxima semana, Tigre recibirá a Montevideo City Torque por el partido de ida de la serie, mientras que el "Millonario" visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá.