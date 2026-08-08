MinutoUno

EN VIVOTorneo Clausura

Con un error propio y una polémica arbitral, River cayó con Tigre y sumó su cuarta derrota en el Clausura

Tigre vs. River por el Torneo Clausura 2026.

Tigre vs. River por el Torneo Clausura 2026.
Francisco Ortega en Tigre vs. River

Francisco Ortega en Tigre vs. River
MinutoUno
Deportes
Tigre
River

El "Matador" se impuso de local y el "Millonario" alcanzó su cuarta derrota al hilo en igual cantidad de presentaciones y sexta caída en torneos AFA.

Compartí en redes:

EN VIVO

Tigre aprovechó el mal momento de River y se impuso por la mínima este sábado en el estadio José Dellagiovanna, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

El conjunto de Chacho Coudet alcanzó su cuarta derrota en igual cantidad de presentaciones en el certamen y la sexta al hilo en torneos AFA, contabilizando la final del Torneo Apertura y la eliminación en Copa Argentina, una marca inédita.

El único tanto de la jornada llegó a 10 minutos del final y contó con la firma de Nacho Russo, quien definió de forma magistral ante Santiago Beltrán aprovechando un error en la salida de Aníbal Morano. Curiosamente se repitió el resultado por la mínima contra el "Millonario", como en las tres derrotas previas.

En tanto, el partido tuvo una gran polémica en la primera mitad, cuando todo River reclamó lo que pareció un claro penal que el árbitro Andrés Gariano no sancionó ni revisó en el VAR.

Minuto a minuto de Tigre vs. River por el Torneo Clausura

Error de Moreno y gol de Tigre

Nacho Russo aprovechó que el volante se durmió y definió espectacular para el 1-0 del "Matador".

¿Era penal para River?

Minuto de silencio por Jorge Messi

Cómo llegan Tigre y River

El "Matador" intentará hacerse fuerte en Victoria para dejar atrás un comienzo irregular en el campeonato. El conjunto dirigido por Diego Dabove buscará volver a sumar de a tres y recuperar terreno en la Zona B luego de un inicio con altibajos.

River, por su parte, atraviesa un presente complicado en el Torneo Clausura: perdió sus tres primeras presentaciones y necesita reaccionar para salir del fondo de la tabla y recuperar confianza de cara a lo que viene.

Además, el conjunto comandado por Eduardo Coudet está obligado a sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla anual y mantener vivas sus aspiraciones de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.

Por otro lado, este será el último compromiso de ambos antes de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La próxima semana, Tigre recibirá a Montevideo City Torque por el partido de ida de la serie, mientras que el "Millonario" visitará a Independiente Santa Fe en Bogotá.

Formaciones de Tigre vs. River por el Torneo Clausura - Zona B

  • Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Manuel Villalba, Federico Álvarez; Tiago Serrago, Martín Garay, Santiago González, Sebastián Medina; Elías Cabrera; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.
  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Mauro Arambarri, Fausto Vera o Tomás Galván, Lautaro Pereyra; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Horario y televisación

  • Hora: 17:00.
  • Estadio: José Dellagiovanna.
  • VAR: A confirmar.
  • TV: TNT Sports.

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar