Polémica en Victoria: furia en River por un penal a Ángel Correa no sancionado ni revisado en el VAR

La bronca acumulada estalló de inmediato al sonar el silbatazo que decretó el final del primer tiempo. Con el temperamento que lo caracteriza, el capitán Nicolás Otamendi se dirigió rápidamente hacia la terna arbitral para protestar de manera aireada por la nula sanción, encabezando el reclamo generalizado de todo el plantel de River camino a los vestuarios.