Polémica en Victoria: furia en River por un penal a Ángel Correa no sancionado ni revisado en el VAR
El delantero se iba mano a mano con el arquero y pareció ser derribado en el área por Nahuel Banegas, pero el árbitro Andrés Gariano ignoró la jugada.
El encuentro entre Tigre y River Plate en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, quedó marcado por una fuerte polémica arbitral que enturbió el desarrollo de la primera mitad y que dejó a todo el plantel "millonario" con mucha bronca.
Cuando el parcial transitaba momentos de máxima tensión, Ángel Correa recibió una habilitación profunda y se encaminaba directo al mano a mano con el arco rival. En plena carrera, el delantero millonario fue claramente derribado dentro del área por el defensor Nahuel Banegas.
Sin embargo, ante el asombro de todo el banco visitante y de los jugadores en cancha, el árbitro Andrés Gariano hizo caso omiso a la infracción y decidió no sancionar la pena máxima.
Sin llamado del VAR y el enojo de Nicolás Otamendi y todo River
La indignación en el campamento riverplatense se potenció al comprobar que desde la cabina del VAR tampoco hubo intervención ni llamado para que el juez principal revisara la acción en el monitor, dejando pasar una jugada que pudo haber cambiado el rumbo del marcador.
La bronca acumulada estalló de inmediato al sonar el silbatazo que decretó el final del primer tiempo. Con el temperamento que lo caracteriza, el capitán Nicolás Otamendi se dirigió rápidamente hacia la terna arbitral para protestar de manera aireada por la nula sanción, encabezando el reclamo generalizado de todo el plantel de River camino a los vestuarios.
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