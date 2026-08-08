"No nos están cobrando nada": Nicolás Otamendi explotó contra los arbitrajes tras la derrota de River
El capitán alzó la voz luego del polémico encuentro en Victoria, donde al equipo no le sancionaron un claro penal a Ángel Correa.
La derrota de River frente a Tigre por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 dejó secuelas calientes que trascendieron el resultado en el marcador, y el encargado de manifestarse públicamente, con duras críticas hacia el arbitraje en general, fue el capitán Nicolás Otamendi.
Más allá de las acciones del juego, el foco de la atención se instaló en la actuación arbitral de Andrés Gariano y, particularmente, en la omisión de un evidente penal sobre Ángel Correa en la primera mitad que ni siquiera fue revisado por el VAR.
Con los ánimos caldeados tras el pitazo final, el capitán y referente del plantel rompió el silencio en el campo de juego y expresó sin filtros la profunda indignación que atraviesa al vestuario millonario por los fallos reiterados en contra.
Las frases más picantes de Nicolás Otamendi
Visiblemente molesto por la situación, Otamendi cuestionó tanto la labor del juez principal como la de la cabina tecnológica, dejando en claro que el malestar en el equipo ya venía gestándose desde fechas anteriores. "Los árbitros no quieren que hablen de ellos, pero no nos están cobrando las chiquitas, no nos están cobrando nada", sentenció.
En la misma línea, el defensor central profundizó su crítica sobre el uso de la herramienta de asistencia arbitral, comparando el funcionamiento local con el exigente ritmo de las grandes ligas europeas donde supo brillar: "Ni el árbitro ni el VAR están para estas situaciones".
Para cerrar, el caudillo de la defensa riverplatense reveló parte de la tensa charla que mantuvo con la terna arbitral en el transcurso del partido en el estadio José Dellagiovanna, ironizando sobre la velocidad de resolución en el fútbol argentino en contraste con la Premier League.
"Le dije al árbitro que tiene asistentes adentro y afuera, y ahora lo resuelven más rápido que en la Premier League...", ironizó el capitán "millonario".
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