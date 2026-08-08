"No nos están cobrando nada": Nicolás Otamendi explotó contra los arbitrajes tras la derrota de River

Para cerrar, el caudillo de la defensa riverplatense reveló parte de la tensa charla que mantuvo con la terna arbitral en el transcurso del partido en el estadio José Dellagiovanna, ironizando sobre la velocidad de resolución en el fútbol argentino en contraste con la Premier League.

"Le dije al árbitro que tiene asistentes adentro y afuera, y ahora lo resuelven más rápido que en la Premier League...", ironizó el capitán "millonario".