El emotivo homenaje a Jorge Messi en la previa de Tigre vs. River

"En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", publicó la entidad.

El breve pero conmovedor texto refleja el respeto y cariño que el mundo del fútbol le tenía al padre del mejor jugador del mundo. Jorge, quien fue un pilar fundamental en la carrera de su hijo, acompañó a Lionel desde sus inicios en Rosario hasta consagrarse como campeón mundial.