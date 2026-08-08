El emotivo homenaje a Jorge Messi en la previa de Tigre vs. River
Por disposición de la AFA, los planteles llevan insignias de luto y realizaron un minuto de silencio en la previa del partido por el Torneo Clausura.
Tal cual se observó en la previa de Tigre vs. River, el fútbol argentino se unió este sábado en un respetuoso y sentido homenaje para despedir a Jorge Messi, padre del capitán de la Selección, Lionel Messi, quien falleció en las últimas horas a los 68 años en Rosario.
En el marco del encuentro disputado en el estadio de Victoria entre Tigre y River Plate, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, los protagonistas saltaron al campo de juego luciendo un brazalete negro en señal de luto.
Minuto de silencio en todos los estadios por Jorge Messi
La iniciativa formó parte de una directiva impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para rendir tributo a la memoria de Jorge Messi y acompañar a su familia en este difícil momento. Además de las marcas distintivas en las camisetas de ambos equipos, la ceremonia previa incluyó un emotivo minuto de silencio en el círculo central del estadio, acompañado por el respetuoso aplauso de todo el público presente.
Desde la entidad madre del fútbol nacional confirmaron que este protocolo de homenaje y recogimiento se repetirá de manera obligatoria en cada uno de los partidos programados a lo largo de toda la jornada en los distintos estadios del país.
El mensaje de la Liga Profesional de Fútbol por el fallecimiento de Jorge Messi
La Liga Profesional de Fútbol expresó su pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, con un sentido mensaje en sus redes sociales.
"En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!", publicó la entidad.
El breve pero conmovedor texto refleja el respeto y cariño que el mundo del fútbol le tenía al padre del mejor jugador del mundo. Jorge, quien fue un pilar fundamental en la carrera de su hijo, acompañó a Lionel desde sus inicios en Rosario hasta consagrarse como campeón mundial.
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