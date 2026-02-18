MinutoUno

Con un gol de penal sobre la hora, River se salvó del papelón ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

En un presente complicado, el "Millonario" recién pudo romper el 0 a cuatro del final y con un penal que Juanfer Quintero cambió por gol.

River sufrió y se salvó del papelón con una victoria cerca del final ante Ciudad de Bolívar en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, para avanzar a los 16vos de final, donde enfrentará a Aldosivi de Mar del Plata.

Era un partido que lo tenía al conjunto de la Liga Profesional de Fútbol llegando contra las cuerdas por un presente futbolístico complicado, y que se le presentaba al del Ascenso como la oportunidad de hacer historia.

En el Estadio Único del Parque La Pedrera, y con arbitraje de Nicolás Ramírez; el "Millonario" estuvo a cuatro minutos de tener que jugarse todo en los penales. Si bien acorraló a su rival, no estuvo fino en el último remate al punto tal de que tuvo apenas una chance clara para abrir el marcador, con un zurdazo de Tomás Galván que reventó el travesaño.

Esa ocasión fue recién en el segundo tiempo. Y la apertura del marcador llegó recién a los 41 minutos de la etapa final, con un penal que Juanfer Quintero transformó en gol.

No era un partido más, ya que esta victoria del "Millonario", que encima fue sin sobrarle nada, no calmará las aguas tras las recientes caídas en fila ante Tigre y Argentinos; aunque que una derrota ante el conjunto del Ascenso pudo haber sido trágico.

En el horizonte, los de Marcelo Gallardo ahora se preparan para enfrentar nada menos que a Vélez, el próximo domingo en Liniers, por la sexta fecha del Torneo Apertura.

Minuto a minuto de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

Final y triunfo ajustado de River en San Luis

Con dificultad, el "Millonario" se impuso 1-0 ante Ciudad de Bolívar con el tanto de penal de Juanfer Quintero. Enfrentará a Aldosivi en 16vos de final.

Gol de River

Juanfer Quintero cambia por el gol penal que le hicieron a Freitas y pone el 1-0.

Jugadón de Freitas y penal para River

El juvenil armó una buena jugada individual a cuatro del final, y lo derribaron dentro del área cuando al "Millonario" le costaba abrir el marcador.

El travesaño le dijo que "no" a River

La más clara del partido la tuvo Tomás Galván, que tras una buena jugada colectiva, reventó el parante con un zurdazo.

Final del primer tiempo sin goles

River arrinconó a Ciudad de Bolívar a lo largo de los primeros 45 minutos, pero no estuvo fino a la hora de definir y no pudo abrir el marcador.

Formaciones de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.

Datos de River vs. Ciudad de Bolívar

  • Hora: 22.00
  • TV: TyC Sports
  • Estadio: Parque La Pedrera, San Luis
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
