Con un gol de penal sobre la hora, River se salvó del papelón ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina

En el Estadio Único del Parque La Pedrera, y con arbitraje de Nicolás Ramírez; el "Millonario" estuvo a cuatro minutos de tener que jugarse todo en los penales. Si bien acorraló a su rival, no estuvo fino en el último remate al punto tal de que tuvo apenas una chance clara para abrir el marcador, con un zurdazo de Tomás Galván que reventó el travesaño.