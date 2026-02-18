Qué dijo Marcelo Gallardo cuando le preguntaron si pensó en dejar de ser el DT de River
El entrenador negó haber evaluado dar un paso al costado y aseguró que el plantel está convencido del rumbo, pese a los resultados adversos.
El triunfo ajustado ante Ciudad Bolívar por Copa Argentina no disipó del todo las dudas que rodean a River en este inicio de temporada. Después de la dura caída frente a Tigre en el Monumental y la derrota ante Argentinos en La Paternal, el equipo de Marcelo Gallardo necesitó un penal de Juan Fernando Quintero sobre el cierre para evitar un golpe mayor. En ese contexto, el técnico salió a dar la cara y descartó cualquier intención de abandonar el proyecto.
Con tono firme, el Muñeco defendió el trabajo realizado hasta el momento y pidió perspectiva ante la racha negativa. “Hay argumentos futbolísticos. Yo veo más allá del resultado. Todos coincidíamos en la evolución del equipo en los primeros partidos. ¿Qué pasó? ¿En cinco días se terminó todo? No es así. No se puede perder la memoria. Algunos sí la quieren perder y buscan generar estas situaciones. Yo veo fundamentos y veo a todos convencidos adentro de armar un equipo que pueda identificar al hincha”, expresó.
El entrenador insistió en la importancia de mantener la calma y no dejarse arrastrar por el clima externo. “Cuando uno es sensato y tiene percepción de la realidad, hay que abstenerse todo lo que pasa afuera. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está cuando no se dan de manera favorable. Pero si eso nos desestabiliza, quiere decir que no estamos convencidos de lo que hacemos”, continuó, marcando la postura del cuerpo técnico ante las críticas.
River le ganó a Ciudad Bolívar con lo justo y Marcelo Gallardo analizó el momento
Gallardo también dejó en claro que el respaldo es integral dentro del club. “Cuerpo técnico, jugadores y dirigentes estamos convencidos del rumbo de este año. Estos resultados adversos nos descompaginaron un poquito. Pero somos conscientes y nos hacemos cargo para corregir, pero sin perder el eje. Sentimos que tenemos capacidad y fortaleza. Y tenemos mucho deseo de que el hincha vuelva a contagiarse del equipo y sea vea representado”, sostuvo, apuntando al vínculo con la gente como uno de los pilares del proceso.
En cuanto al mercado de pases, fue cauto respecto a la posibilidad de sumar refuerzos. “Repito lo que dije: no es fácil buscar. Por eso intentamos encontrar soluciones dentro de nuestras formativas. No queremos traer por traer y por ahí tapar a un pibe que está haciendo las cosas bien”, explicó, dejando en claro que la prioridad está puesta en potenciar a los juveniles.
Lejos de especulaciones sobre una salida anticipada, el mensaje fue claro: Gallardo no piensa dar un paso al costado y apuesta a que el equipo encuentre regularidad para que los resultados acompañen la idea que, según remarca, sigue intacta.
