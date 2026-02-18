Qué dijo Marcelo Gallardo cuando le preguntaron si pensó en dejar de ser el DT de River

gallardo continuidad no

El entrenador insistió en la importancia de mantener la calma y no dejarse arrastrar por el clima externo. “Cuando uno es sensato y tiene percepción de la realidad, hay que abstenerse todo lo que pasa afuera. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está cuando no se dan de manera favorable. Pero si eso nos desestabiliza, quiere decir que no estamos convencidos de lo que hacemos”, continuó, marcando la postura del cuerpo técnico ante las críticas.