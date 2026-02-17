Los 11 de Marcelo Gallardo para un partido bisagra por la Copa Argentina
El entrenador de River define el equipo para el encuentro en San Luis por los 32vos de final del certamen federal.
River se enfrenta este martes ante Ciudad de Bolívar por los 32vos de final de la Copa Argentina en un partido que lo tiene como favorito pero que una derrota, en medio de la crisis en el Torneo Apertura, podría ser crucial para el futuro cercano del equipo de Marcelo Gallardo, que a su vez tiene que reamar el equipo por algunas bajas.
El encuentro se juega este martes por la noche en el Estadio Único del Parque La Pedrera de San Luis. No es un partido más, ya que una victoria no calmará las aguas tras las recientes caídas en fila ante Tigre y Argentinos; mientras que una derrota ante el conjunto del Ascenso podría ser trágico.
En este marco, Gallardo sabe que no podrá contar con Franco Armani, por lo que el joven Santiago Beltrán seguirá defendiendo el arco "millonario", ni tampoco con Marcos Acuña, quien ni siquiera viajó por un cuadro grupal.
Una de las dudas justamente estaba en la defensa, pensando en el reemplazante del "Huevo": si entra el uruguayo Matías Viña, o si ingresa Paulo Díaz a la saga y se corre Lautaro Rivero a la línea.
En cuanto al resto de la formación, con la vuelta de Fausto Vera y con Sebastián Driussi todavía lesionado, se espera que Gallardo ponga en cancha a un equipo similar al de la derrota en La Paternal, aunque no se descarta que el ecuatoriano Kendry Páez vaya de entrada. Hay que ver si Aníbal Moreno, quien había salido con algunas molestias, va desde el arranque o si lo cuida.
También es baja Juan Portillo, quien sufrió la rotura de ligamento cruzado de su rodilla, mientras que el joven centrodelantero Joaquín Freitas vuelve estar en la consideración del cuerpo técnico.
El posible equipo de River para enfrentar a Ciudad de Bolívar
Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Paulo Díaz; Fausto Vera, Aníbal Moreno o Giuliano Galoppo; Kendry Páez o Maxi Salas, Juanfer Quintero, Tomás Galván; Agustín Ruberto.
