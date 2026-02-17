Los 11 de Marcelo Gallardo para un partido bisagra por la Copa Argentina

También es baja Juan Portillo, quien sufrió la rotura de ligamento cruzado de su rodilla, mientras que el joven centrodelantero Joaquín Freitas vuelve estar en la consideración del cuerpo técnico.

El posible equipo de River para enfrentar a Ciudad de Bolívar

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Paulo Díaz; Fausto Vera, Aníbal Moreno o Giuliano Galoppo; Kendry Páez o Maxi Salas, Juanfer Quintero, Tomás Galván; Agustín Ruberto.