No hace falta Pack Fútbol: quién transmite en vivo River vs. Ciudad de Bolívar
Sorpresivamente, se puede ver River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina 2026 por una señal de cable.
River y Ciudad de Bolívar chocan este martes en el marco de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, en un partido que lo tiene al conjunto de la Liga Profesional de Fútbol contra las cuerdas por un presente futbolístico complicado, y que se le presenta al del Ascenso como la oportunidad de hacer historia.
El encuentro se juega desde las 22 horas de Argentina en el Estadio Único del Parque La Pedrera, con arbitraje de Nicolás Ramírez. En lo que es todo una novedad en el fútbol argentino, para ver en vivo el duelo no hace falta tener Pack Fútbol ya que es transmitido por TyC Sports.
No es un partido más, ya que una victoria del "Millonario" no calmará las aguas tras las recientes caídas en fila ante Tigre y Argentinos; mientras que una derrota ante el conjunto del Ascenso podría ser trágico.
Se trata de un partido que lo tiene a River como favorito pero que una derrota, en medio de la crisis en el Torneo Apertura 2026, podría ser crucial para el futuro cercano del equipo de Marcelo Gallardo.
Formaciones de River vs. Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Emanuel Cuello; Brian Quintana, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Arnaldo González; Guillermo Sánchez y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.
Cómo ver en vivo River vs. Ciudad de Bolívar
La televisación estará a cargo de TyC Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Qué canal transmite el partido:
- Canales 22 (SD) y 101 de Cablevisión Flow.
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV.
- Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro.
