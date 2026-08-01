EN VIVOFecha 3
Con un primer tiempo brillante, Estudiantes goleó a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura
El "Pincha" logró su primera victoria ante su gente este sábado en el estadio Jorge Luis Hirschi. Todos los detalles del encuentro.
EN VIVO
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20:02
FINAL DEL PARTIDO: ganó Estudiantes por 3-0
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19:12
Comenzó el segundo tiempo
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18:51
Goleada en el primer tiempo: Estudiantes se fue al vestuario ganando 3-0
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18:36
Con gol de Piovi, el Pincha extiende la ventaja sobre Defensa
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18:36
A los 9', Estudiantes se puso en ventaja
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18:03
Comenzó Estudiantes vs. Defensa: resultado en vivo
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18:01
Cómo llegan Estudiantes y Defensa a este duelo
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18:01
Formaciones de Estudiantes vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
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18:00
Horario y televisación
Estudiantes obtuvo su primera victoria en el Torneo Clausura ante Defensa y Justicia con una goleada por 3-0, en un encuentro correspondiente a la fecha 3 de la Zona A.
El partido se disputó en el estadio Jorge Luis Hirschi, en La Plata. Con televisación a cargo de ESPN Premium, Sebastián Martínez fue el árbitro principal, mientras que Pablo Acevedo y Juan Ricciardi oficiaron como asistentes. Fabrizio Llobet, por su parte, estuvo en el VAR.
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