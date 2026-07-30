El video de Verón entrenándose que revolucionó a los hinchas de Estudiantes: "En camino"

La campaña para alcanzar los 100.000 socios continúa siendo uno de los grandes objetivos institucionales de Estudiantes y tiene a la Brujita como principal bandera. Tiempo atrás, el exmediocampista había prometido que volvería a disputar un partido oficial si el club alcanzaba esa cifra, una declaración que generó una enorme repercusión entre los simpatizantes. Luego de que un simpatizante le escribiera que juegue un partido de Copa Libertadores, Verón aseguró que cuándo el club alcance esa cifra, se preparará para jugar un partido oficial en UNO.