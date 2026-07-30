El video de Verón entrenándose que revolucionó a los hinchas de Estudiantes: "En camino"
Juan Sebastián Verón volvió a ilusionar al mundo albirrojo al compartir imágenes de su preparación física y dejar un sugestivo mensaje sobre el partido de los 100.000 socios.
Juan Sebastián Verón volvió a encender la ilusión de los hinchas de Estudiantes. A meses del anuncio que sorprendió al fútbol argentino, el presidente del Pincha compartió un video entrenándose y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "En camino".
La campaña para alcanzar los 100.000 socios continúa siendo uno de los grandes objetivos institucionales de Estudiantes y tiene a la Brujita como principal bandera. Tiempo atrás, el exmediocampista había prometido que volvería a disputar un partido oficial si el club alcanzaba esa cifra, una declaración que generó una enorme repercusión entre los simpatizantes. Luego de que un simpatizante le escribiera que juegue un partido de Copa Libertadores, Verón aseguró que cuándo el club alcance esa cifra, se preparará para jugar un partido oficial en UNO.
En las últimas horas, Hugo Silvestri publicó en sus redes sociales un video en el que se observa a Verón realizando distintos ejercicios físicos con notable intensidad. Junto a las imágenes, escribió: "Preparándose para el partido de los 100.000".
¿Juan Sebastián Verón vuelve a calzarse los botines a los 51 años?
Lejos de ignorar la publicación, el propio Verón la compartió y agregó un escueto, pero contundente mensaje: "En camino". Apenas dos palabras que bastaron para revolucionar a los hinchas de Estudiantes, quienes rápidamente comenzaron a manifestar su entusiasmo y a renovar el sueño de volver a verlo dentro de un campo de juego.
A sus 51 años, el ídolo albirrojo mantiene una excelente condición física y, cada vez que aparecen imágenes de sus entrenamientos, vuelve a quedar demostrado que la posibilidad de un regreso no parece una locura. Si bien todavía no existe una confirmación oficial sobre cuándo se disputaría el encuentro ni si efectivamente Verón volverá a ponerse la camiseta del Pincha en una competencia oficial, cada aparición pública del presidente alimenta una expectativa que no deja de crecer.
Mientras la campaña "Somos hinchas, seamos socios" continúa avanzando, en La Plata ya se imaginan una postal histórica: Juan Sebastián Verón regresando al fútbol para celebrar un nuevo hito institucional de Estudiantes. Y, a juzgar por sus últimas palabras, la Brujita parece estar preparándose para que ese sueño se haga realidad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario