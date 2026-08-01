Por qué Boca hará de local en la cancha de Huracán: la explicación del club

Y añadieron: "Además de los trabajos de renovación y mantenimiento del campo de juego, en esta oportunidad se llevó adelante una obra estructural de drenaje para poner fin a una de las habituales problemáticas en el sector de la cancha que da a los palcos preferenciales. La misma fue llevada adelante por el equipo de cancheros de la institución, que trabajan siempre de manera profesional y destacada", detallaron.