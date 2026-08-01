Por qué Boca hará de local en la cancha de Huracán: la explicación del club
Por la fecha 2 del Torneo Clausura, Boca recibirá a Estudiantes y luego tendrá compromisos con Vélez y Recoleta FC. ¿Por qué no se puede usar la Bombonera?
Por reformas en el campo de juego de la Bombonera, Boca deberá mudar su localía al Tomás Adolfo Ducó, la cancha de Huracán. Ello es porque el club inició trabajos de mantenimiento en el césped del Alberto J. Armando y, para garantizar una recuperación óptima del terreno, no podrá albergar encuentros durante las próximas semanas.
Debido a esta situación, el Xeneize recibirá a Estudiantes de La Plata en Parque Patricios por la fecha 2 del Torneo Clausura y, todo pareciera indicar que la mudanza a la casa del Globo, se mantendrá también para los siguientes compromisos programados frente a Vélez por la cuarta fecha del torneo local y a Recoleta por Copa Sudamericana.
El comunicado de Boca sobre la localía en los próximos encuentros
En su página web, el club presidido por Juan Román Riquelme lanzó un breve comunicado al respecto de la situación en la Bombonera: "El Club Atlético Boca Juniors informa que este miércoles recibirá a Estudiantes de La Plata en el estadio de Huracán, por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura de la LPF".
Y añadieron: "Además de los trabajos de renovación y mantenimiento del campo de juego, en esta oportunidad se llevó adelante una obra estructural de drenaje para poner fin a una de las habituales problemáticas en el sector de la cancha que da a los palcos preferenciales. La misma fue llevada adelante por el equipo de cancheros de la institución, que trabajan siempre de manera profesional y destacada", detallaron.
Finalmente, señalaron: "Este cambio de estadio permitirá darle a la obra el tiempo necesario que le restaron las condiciones climáticas que azotan Buenos Aires para poder exhibir un terreno de excelencia como el club suele ofrecer en los últimos años".
De esta manera, explicaron la situación de su cancha y cómo accionarán en las próximas jornadas donde Boca tenga compromisos deportivos.
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