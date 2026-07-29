¿Dónde hará de local Boca con Estudiantes por el mal estado del campo de juego de la Bombonera?

Por su puesto, y por obvias razones, el Monumental de Núñez ni siquiera aparece como una variante lejana.

Por el momento, no hay una opción que pique en punta como principal alternativa. El deseo íntimo de la dirigencia es que la zona más afectada —la franja lindante con los palcos y los bancos de suplentes— muestre una recuperación milagrosa que permita el desarrollo normal del juego en Brandsen 805.