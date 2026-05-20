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Copa Libertadores: Boca igualó con Cruzeiro en un partido polémico y llega a la última fecha sin margen

Copa Libertadores: Boca igualó con Cruzeiro en un partido polémico y llega a la última fecha sin margen

Copa Libertadores: Boca igualó con Cruzeiro en un partido polémico y llega a la última fecha sin margen
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El "Xeneize" buscaba una victoria de local para encaminar la clasificación, pero igualó 1-1 contra el conjunto brasileño en un partido lleno de polémicas.

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Boca no pudo con Cruzeiro en la Bombonera, en un partido lleno de polémicas; igualó 1-1 por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026 y quedó sin margen de error de cara a la última jornada en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final.

El conjunto de Claudio Úbeda, golpeado tras la eliminación del Torneo Apertura 2026, mostró dos caras. Así, en un buen primer tiempo de la mano de Leandro Paredes, se puso en ventaja con el tanto de Miguel Merentiel y hasta pudo irse al descanso ganándolo por mayor diferencia.

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Sin embargo, en el complemento se quedó sin nafta y creció la visita, que logró la igualdad y del mismo modo hasta pudo darlo vuelta de no haber sido por Brey. El envión brasileño se terminó con la expulsión de Gerson por un terrible patadón a Paredes.

Cuando Cruzeiro se quedó con 10, Boca volvió a ser protagonista en los últimos 20 minutos, pero no pudo batir al arquero rival, que terminó siendo figura.

De todos modos, huba al menos dos grandes polémicas: un gol anulado a Merentiel los 89, tras varias irregularidades pero la sanción de una mano previa de Milton Delgado; y un posible penal en la última jugada del encuentro que el árbitro Jesús Valenzuela no sancionó ni revisó en el VAR.

De cara a la última jornada, al "Xeneize" solo le sirve ganar para avanzar a los octavos de final. Todavía puede hasta ganar el grupo, aunque con cualquier otro resultado quedará afuera.

Minuto a minuto de Boca vs. Cruzeiro por la Copa Libertadores

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¿Era penal para Boca en la última?

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Gol de Merentiel sobre la hora para la ilusión de Boca, pero anulado por VAR

El uruguayo ponía el 2-0 a un minuto del final en una jugada que tuvo muchas irregularidades. Finalmente, fue anulada por una mano previa.

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Respira Boca: expulsado Gerson en Cruzeiro

En el mejor momento del conjunto brasileño, el futbolista le dejó la suela a Leandro Paredes y vio la roja tras la revisión en el VAR.

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Empata Cruzeiro en la primera jugada de peligro

A los 9 del segundo tiempo, la visita iguala las acciones.

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Gol de Boca a los 15 minutos

Entre Paredes y Merentiel ponen el 1-0 ante Cruzeiro y se ilusionan con encaminar la clasificación.

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Cómo llega Boca al partido

El panorama del Grupo D está al rojo vivo. Universidad Católica de Chile lidera la zona con 7 unidades (+1), seguida muy de cerca por Cruzeiro con las mismas 7 banderas (+1). Boca aparece relegado al tercer escalón con 6 puntos (+2), lo que transforma este compromiso en una final absoluta: una victoria le devolverá al cuadro de la Ribera la posibilidad de depender de sí mismo en la última fecha, mientras que una derrota le dará el pase matemático a los brasileños y dejará a Boca rezando por un milagro ecuatoriano.

Para diagramar la estrategia de esta noche, Claudio Úbeda tuvo semanas completas de trabajo debido a la prematura eliminación en los playoffs domésticos. Sin embargo, el "Sifón" debió romper la pizarra para emparchar la columna vertebral debido a dos ausencias forzadas: Santiago Ascacíbar (suspendido por su expulsión frente a Barcelona SC) y el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien padece una lesión muscular.

En el fondo, Leandro Brey custodiará los tres palos por detrás de una línea defensiva que presentará una modificación de nombres: Malcom Braida se plantará como lateral por el sector derecho ganándole la pulseada a Marcelo Weigandt, completando la zaga con Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y el tándem punzante de Lautaro Blanco por izquierda.

El mediocampo apostará al equilibrio dinámico. El ex-Lanús Tomás Belmonte ingresará para raspar y relevar en el sector del sancionado Ascacíbar, acompañando la experiencia del campeón del mundo Leandro Paredes y la frescura del juvenil Milton Delgado. Unos metros más adelante, Tomás Aranda se encargará de la generación de juego para asistir a la dupla de atacantes compuesta por la "Bestia" Miguel Merentiel y Milton Giménez, quien arrastra lo justo desde lo físico pero irá desde el arranque ante la falta de variantes de área.

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Formaciones del encuentro

  • Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
  • Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge

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Datos del partido

  • Hora: 21:30 (Argentina)

  • Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera" (Buenos Aires)

  • Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

  • VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)

  • Televisación: Fox Sports / Plataforma digital: Disney+

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