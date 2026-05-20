Copa Libertadores: Boca igualó con Cruzeiro en un partido polémico y llega a la última fecha sin margen

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Cómo llega Boca al partido

El panorama del Grupo D está al rojo vivo. Universidad Católica de Chile lidera la zona con 7 unidades (+1), seguida muy de cerca por Cruzeiro con las mismas 7 banderas (+1). Boca aparece relegado al tercer escalón con 6 puntos (+2), lo que transforma este compromiso en una final absoluta: una victoria le devolverá al cuadro de la Ribera la posibilidad de depender de sí mismo en la última fecha, mientras que una derrota le dará el pase matemático a los brasileños y dejará a Boca rezando por un milagro ecuatoriano.

Para diagramar la estrategia de esta noche, Claudio Úbeda tuvo semanas completas de trabajo debido a la prematura eliminación en los playoffs domésticos. Sin embargo, el "Sifón" debió romper la pizarra para emparchar la columna vertebral debido a dos ausencias forzadas: Santiago Ascacíbar (suspendido por su expulsión frente a Barcelona SC) y el delantero paraguayo Adam Bareiro, quien padece una lesión muscular.

En el fondo, Leandro Brey custodiará los tres palos por detrás de una línea defensiva que presentará una modificación de nombres: Malcom Braida se plantará como lateral por el sector derecho ganándole la pulseada a Marcelo Weigandt, completando la zaga con Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y el tándem punzante de Lautaro Blanco por izquierda.

El mediocampo apostará al equilibrio dinámico. El ex-Lanús Tomás Belmonte ingresará para raspar y relevar en el sector del sancionado Ascacíbar, acompañando la experiencia del campeón del mundo Leandro Paredes y la frescura del juvenil Milton Delgado. Unos metros más adelante, Tomás Aranda se encargará de la generación de juego para asistir a la dupla de atacantes compuesta por la "Bestia" Miguel Merentiel y Milton Giménez, quien arrastra lo justo desde lo físico pero irá desde el arranque ante la falta de variantes de área.