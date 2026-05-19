Por qué hoy martes no dan Gran Hermano Generación Dorada en Telefe.

Dos días consecutivos sin Gran Hermano Generación Dorada

Las modificaciones en el aire de Telefe vienen generando cierta confusión y dudas entre los televidentes, quienes noche tras noche vuelcan sus preguntas en las redes sociales para saber si el programa sale o no al aire.

Las alertas se encendieron con mayor fuerza tras lo ocurrido este lunes, jornada en la que Gran Hermano tampoco se emitió debido a que toda la programación estuvo abocada a la mega transmisión y la posterior entrega de los Premios Martín Fierro.

De esta manera, el reality encadena dos jornadas consecutivas de "apagón" en su emisión principal por la televisión abierta, un movimiento táctico del canal para proteger el formato y, al mismo tiempo, capitalizar los picos de audiencia que garantizan tanto la fiesta de la televisión como el fútbol internacional.

¿Cuándo vuelve Gran Hermano a la televisión?

Para tranquilidad de los espectadores, la pausa será breve. Una vez superados los compromisos de los Martín Fierro y la cobertura de la Copa Libertadores, la casa más famosa del país retomará su grilla habitual.

A partir de este miércoles 20 de mayo, Santiago del Moro y el equipo de analistas volverán al estudio en su horario tradicional para poner en marcha una semana clave, donde además se espera el inicio formal de las galas especiales y las definiciones de cara al tan anunciado repechaje.