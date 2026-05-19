Por qué hoy martes no dan Gran Hermano Generación Dorada en Telefe
El canal de las pelotas vuelve a levantar la gala del reality más famoso del país. Qué pasó esta vez y cuándo vuelve.
Los fanáticos de Gran Hermano Generación Dorada tendrán que esperar para ver las repercusiones de la última eliminación y el inminente repechaje, ya que este martes 19 de mayo, la pantalla de Telefe no emitirá su habitual debate ni las instancias de convivencia en vivo debido a un cambio de fuerza mayor en su grilla.
El canal de las pelotas viene de una serie de modificaciones, sin galas del reality más famoso del país ni lunes ni martes, desatando un poco de ansiedad en los fanáticos.
En este caso, la señal de Martínez transmitirá en directo el partido de Boca ante Cruzeiro por la Copa Conmebol Libertadores.
Como suele ocurrir cada vez que el calendario futbolístico coincide con el prime time, la pelota desplaza temporalmente al encierro, obligando al canal a reestructurar su grilla horaria para priorizar el evento deportivo del año.
Dos días consecutivos sin Gran Hermano Generación Dorada
Las modificaciones en el aire de Telefe vienen generando cierta confusión y dudas entre los televidentes, quienes noche tras noche vuelcan sus preguntas en las redes sociales para saber si el programa sale o no al aire.
Las alertas se encendieron con mayor fuerza tras lo ocurrido este lunes, jornada en la que Gran Hermano tampoco se emitió debido a que toda la programación estuvo abocada a la mega transmisión y la posterior entrega de los Premios Martín Fierro.
De esta manera, el reality encadena dos jornadas consecutivas de "apagón" en su emisión principal por la televisión abierta, un movimiento táctico del canal para proteger el formato y, al mismo tiempo, capitalizar los picos de audiencia que garantizan tanto la fiesta de la televisión como el fútbol internacional.
¿Cuándo vuelve Gran Hermano a la televisión?
Para tranquilidad de los espectadores, la pausa será breve. Una vez superados los compromisos de los Martín Fierro y la cobertura de la Copa Libertadores, la casa más famosa del país retomará su grilla habitual.
A partir de este miércoles 20 de mayo, Santiago del Moro y el equipo de analistas volverán al estudio en su horario tradicional para poner en marcha una semana clave, donde además se espera el inicio formal de las galas especiales y las definiciones de cara al tan anunciado repechaje.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario