¿Doble mano y penal para Boca? Escándalo en la Bombonera por la jugada que no revisó el VAR
El "Xeneize" no pudo ganarle a Cruzeiro, y el final fue con muchísima polémica por una presunta mano no sancionada por Jesús Valenzuela.
El destino de Boca en la Copa Libertadores 2026 quedó envuelto en una feroz polémica, ya que si bien fue una noche con varias controversias, una presunta mano en la última jugada del encuentro pudo haber cambiado la historia pero no fue ni sancionada ni revisada.
En una verdadera final por el Grupo D, el "Xeneize" empató 1-1 ante Cruzeiro en la Bombonera, un resultado que dejó gusto a poco y desató la furia de todo el mundo azul y oro.
El encuentro, de trámite sumamente tenso y friccionado, tuvo su punto máximo de ebullición en la última acción de la noche, cuando una mano dentro del área brasileña fue ignorada por el cuerpo arbitral y también por el VAR.
Con este punto, el equipo de Claudio Úbeda estiró la definición de la zona a la última jornada, aunque el foco de los futbolistas y los hinchas estuvo puesto exclusivamente en el flojo desempeño del juez principal.
La jugada de la discordia en la Bombonera: mano de Lucas Romero y final abrupto
Se jugaba el tiempo de descuento y Boca empujaba con más orgullo que fútbol en busca del gol de la victoria que le devolviera el liderazgo del grupo. En un centro desesperado al corazón del área, la pelota quedó boyando tras una serie de rebotes y terminó impactando de manera involuntaria aunque bastante clara en la mano del mediocampista argentino Lucas Romero.
Mientras todo el estadio y los futbolistas locales reclamaban la pena máxima de forma unánime, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela tomó la polémica decisión de no sancionar la infracción y, de forma inmediata, hizo sonar su silbato para dictaminar el final del partido, sin dar lugar a la revisión tecnológica.
Bronca de todo Boca con el árbitro
La decisión de dar por terminado el juego sin siquiera tomarse el tiempo de chequear la repetición con las autoridades del VAR desató la indignación total del plantel xeneize. Apenas sonó el silbatazo final, todos los jugadores suplentes y el cuerpo técnico saltaron al campo de juego para irse "al humo" contra la terna arbitral.
Entre gritos y aireados reclamos, los referentes del equipo arrinconaron a Valenzuela durante varios minutos para exigirle explicaciones por lo que consideraron un despojo en su propia casa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario