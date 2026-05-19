¿Doble mano y penal para Boca? Escándalo en la Bombonera por la jugada que no revisó el VAR

Mientras todo el estadio y los futbolistas locales reclamaban la pena máxima de forma unánime, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela tomó la polémica decisión de no sancionar la infracción y, de forma inmediata, hizo sonar su silbato para dictaminar el final del partido, sin dar lugar a la revisión tecnológica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2056927909202346174&partner=&hide_thread=false La polémica del final del partido en la Bombonera



¿Era penal para Boca?pic.twitter.com/Pq2XngQtnd — minutouno (@minutounocom) May 20, 2026

Bronca de todo Boca con el árbitro

La decisión de dar por terminado el juego sin siquiera tomarse el tiempo de chequear la repetición con las autoridades del VAR desató la indignación total del plantel xeneize. Apenas sonó el silbatazo final, todos los jugadores suplentes y el cuerpo técnico saltaron al campo de juego para irse "al humo" contra la terna arbitral.

Entre gritos y aireados reclamos, los referentes del equipo arrinconaron a Valenzuela durante varios minutos para exigirle explicaciones por lo que consideraron un despojo en su propia casa.