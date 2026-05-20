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Qué necesita ahora Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

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El conjunto argentino se quedó sin margen de error pero tiene una sola certeza de cara a la última fecha. Todas los escenarios.

Qué necesita ahora Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Qué necesita ahora Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Boca debió conformarse con un sabor agridulce tras igualar 1-1 frente a Cruzeiro en la Bombonera. Si bien todavía depende de sí mismo para sellar su boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores, el resultado entre Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil será clave y podría dejarlo condicionado.

Con el empate, Cruzeiro se sostiene en la cima del Grupo D con 8 puntos, escoltado por Boca y Universidad Católica, ambos con 7 unidades (aunque los chilenos tienen un partido menos). Si los chilenos se impone ante los ecuatorianos, treparán a lo más alto con 10.

A pesar de las matemáticas ajustadas, los hinchas xeneizes tienen una certeza absoluta: si Boca vence a Universidad Católica en la última fecha, clasificará a octavos de final sin mirar otros estadios. El primer puesto ya no es seguro, dado que si Cruzeiro vence a Barcelona conservará el liderazgo de la zona.

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Qué resultado le conviene a Boca en Universidad Católica vs. Barcelona (Ecuador)

El choque de este jueves en Chile puede reconfigurar el grupo por completo:

  • Si gana Barcelona: Los de Guayaquil reviven con 6 puntos y, si en la última jornada derrotan a Cruzeiro, podrían clasificar.

  • Si gana la Católica: El elenco chileno quedará a un paso de la clasificación (10 puntos) y decretará la eliminación matemática de Barcelona.

Todos los escenarios de Boca para clasificar a octavos de la Copa Libertadores

1. Si Boca le gana a Universidad Católica en la última fecha:

  • Clasifica directamente. No importa lo que suceda este jueves en Chile ni lo que haga Cruzeiro contra Barcelona en el cierre del grupo. El triunfo le da el pase a octavos.

2. Si Boca empata ante Universidad Católica:

Aquí el futuro de Boca quedará atado a lo que pase previamente este jueves:

  • Si la UC gana o empata este jueves ante Barcelona: Un empate en la última jornada en la Bombonera dejará eliminado a Boca. Los chilenos se asegurarían el pase y, aunque Cruzeiro pierda en el cierre, los brasileños dejarían afuera al Xeneize por el desempate olímpico (partidos entre sí).

  • Si la UC pierde este jueves ante Barcelona: Con una igualdad en la última fecha, Boca y la UC quedarían igualados en puntos.

    • Si Cruzeiro gana o empata ante Barcelona: Los brasileños avanzan como líderes y Boca clasifica en el segundo puesto por sistema olímpico ante la UC, gracias al triunfo obtenido en Chile.

    • Si Cruzeiro pierde ante Barcelona: Los ecuatorianos se adueñan del primer lugar y se genera un triple empate en el segundo puesto. En ese enredo, Boca se clasificaría debido a que, ante la paridad en los criterios iniciales (puntos, diferencia de gol y goles a favor en los cruces directos), prevalece su mejor diferencia de gol en la tabla global.

3. Si Boca pierde ante Universidad Católica:

  • Queda eliminado. Cualquier derrota frente al conjunto trasandino en la última jornada dejará a Boca fuera de la Copa Libertadores de manera matemática.

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