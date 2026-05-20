Qué necesita ahora Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Qué resultado le conviene a Boca en Universidad Católica vs. Barcelona (Ecuador)

El choque de este jueves en Chile puede reconfigurar el grupo por completo:

Si gana Barcelona: Los de Guayaquil reviven con 6 puntos y, si en la última jornada derrotan a Cruzeiro, podrían clasificar.

Si gana la Católica: El elenco chileno quedará a un paso de la clasificación (10 puntos) y decretará la eliminación matemática de Barcelona.

Todos los escenarios de Boca para clasificar a octavos de la Copa Libertadores

1. Si Boca le gana a Universidad Católica en la última fecha:

Clasifica directamente. No importa lo que suceda este jueves en Chile ni lo que haga Cruzeiro contra Barcelona en el cierre del grupo. El triunfo le da el pase a octavos.

2. Si Boca empata ante Universidad Católica:

Aquí el futuro de Boca quedará atado a lo que pase previamente este jueves:

Si la UC gana o empata este jueves ante Barcelona: Un empate en la última jornada en la Bombonera dejará eliminado a Boca . Los chilenos se asegurarían el pase y, aunque Cruzeiro pierda en el cierre, los brasileños dejarían afuera al Xeneize por el desempate olímpico (partidos entre sí).

Si la UC pierde este jueves ante Barcelona: Con una igualdad en la última fecha, Boca y la UC quedarían igualados en puntos. Si Cruzeiro gana o empata ante Barcelona: Los brasileños avanzan como líderes y Boca clasifica en el segundo puesto por sistema olímpico ante la UC, gracias al triunfo obtenido en Chile. Si Cruzeiro pierde ante Barcelona: Los ecuatorianos se adueñan del primer lugar y se genera un triple empate en el segundo puesto. En ese enredo, Boca se clasificaría debido a que, ante la paridad en los criterios iniciales (puntos, diferencia de gol y goles a favor en los cruces directos), prevalece su mejor diferencia de gol en la tabla global.



3. Si Boca pierde ante Universidad Católica: